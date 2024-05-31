Развенчиваем мифы о ретиноле: что нужно знать для эффективного ухода за кожей?

Пять распространенных мифов о ретиноле, в которые пора перестать верить

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Ретинол – это мощный ингредиент для ухода за кожей, известный своими способностями улучшать её текстуру и предотвращать преждевременное старение. Этот производное витамина А обладает множеством полезных свойств, включая борьбу с акне и уменьшение морщин. Однако вокруг ретинола существует множество мифов, которые часто вводят в заблуждение. Давайте вместе с femina.in разберем самые распространенные из них.

Фото: Own work by Punsararavishan

Миф 1: Ретинол помогает отшелушивать кожу

На самом деле ретиноиды работают на клеточном уровне, усиливая выработку коллагена и проникая глубже в кожу. Шелушение и покраснение – это реакции на глубокое воздействие ретинола, а не результат отшелушивания омертвевших клеток эпидермиса.

Миф 2: Следует избегать ретинола, если он вызывает раздражение

Многие отказываются от ретинола из-за начального раздражения, такого как шелушение и покраснение. Однако это можно решить, начав с продуктов с низкой концентрацией ингредиента и постепенно повышая её по мере адаптации. Со временем кожа привыкнет, и вы сможете использовать более сильные формулы без раздражения.

Миф 3: Ретинол повышает вероятность солнечных ожогов

Это один из самых распространенных мифов. Ретиноиды могут разрушаться под воздействием УФ лучей, но они не делают кожу более восприимчивой к солнечным ожогам. Важно просто применять солнцезащитный крем в дневное время.

Миф 4: Ретинол нельзя наносить вокруг глаз

На самом деле, ретинол особенно полезен для кожи вокруг глаз, где она тонкая и чувствительная. Использование его в этой области может помочь улучшить текстуру и цвет кожи. Даже если ретинол случайно попадет в глаз, он может вызвать лишь незначительное раздражение, но не повредит глаза.

Миф 5: Ретинол вызовет раздражение при перемене климата

Если ваша кожа уже привыкла к ретинолу, она не должна реагировать на него по-другому в холодном климате. Важно просто использовать более густой увлажняющий крем, чтобы предотвратить сухость, которая может усилиться в условиях низкой температуры и сильного ветра.

Развенчав эти мифы, становится ясно, что ретинол – это незаменимый ингредиент в уходе за кожей, способный принести множество пользы при правильном использовании.

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