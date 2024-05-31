Три эфирных масла для снятия стресса: проверенные средства релаксации

Использование ароматерапии как способа снятия стресса - это практика, проверенная временем. В моменты хаоса и напряженности, когда вам нужно успокоиться, обратитесь к эфирным маслам, которые предлагает портал femina.in, чтобы улучшить ваше настроение и благополучие.
Это масло обладает успокаивающими свойствами. Лаванда широко используется в ароматерапии и в продуктах для ванны и тела благодаря своему приятному цветочному аромату. Считается, что это растение воздействует на часть мозга, ответственную за эмоции, помогая снизить чувство тревоги. Добавьте несколько капель в ванну для терапевтического расслабления.
Бергамот придает свежий цитрусовый аромат, который вы знаете из чая Эрл Грей, и обладает успокаивающими свойствами. Оно снижает уровень кортизола, гормона стресса, и придает ощущение свежести и энергии. Просто вдыхайте его аромат, чтобы легче встать с постели по утрам.
Это масло, получаемое из травы лемонграсса, известно своим ярким цитрусовым ароматом. Оно часто используется для снятия стресса и тревожности. Добавьте его к базовому маслу и нанесите на кожу, чтобы ощутить расслабление.
С этими эфирными маслами вы сможете насладиться моментами релаксации и улучшить свое настроение.
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