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Трюки для идеального макияжа с румянами: быстро, просто, эффективно

Пять лайфхаков с румянами для более яркого и свежего макияжа

2:04
Моя семья » Красота и стиль

Создание макияжа - это увлекательный процесс, и всегда интересно узнать о быстрых и легких приемах, которые помогут улучшить его. Любители румян хорошо знают, что правильное нанесение может сделать образ превосходным или испортить его, поэтому точность играет важную роль. Вот несколько лайфхаков от femina.in, которые могут значительно улучшить ваш макияж с помощью этого продукта.

Пять лайфхаков с румянами для более яркого и свежего макияжа
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Удаление лишнего

Если вы переборщили с румянами, не спешите смывать все и начинать сначала. Просто аккуратно уберите излишки салфеткой, а затем нанесите на место небольшое количество тонального крема и растушуйте его. Это придаст вашему лицу здоровый и свежий вид.

Собственные кремовые румяна

Если у вас проблемы с нанесением сухих продуктов, не отчаивайтесь. Вы можете легко сделать кремовые румяна сами. Просто смешайте две чайные ложки крема для лица с одной чайной ложкой порошковых румян и нанесите получившуюся смесь на щеки.

Предотвращение выцветания

Ваш румянец быстро тускнеет? Есть хитрость, которая поможет избежать этого. После нанесения кремовых румян закрепите их слоем компактных такого же оттенка. Убедитесь, что контролируете количество пигмента, чтобы не переборщить.

Сияющие румяна

Если ваша кожа выглядит сухой, нанесите рассыпчатые румяна, а затем добавьте немного вазелина для придания лицу здорового сияния и увлажненного вида.

Макияж всего лица с использованием румян

Для полного макияжа используйте румяна не только на щеках, но и на глазах и губах. Добавьте немного блеска на центр век, губы и скулы, чтобы ваш образ стал еще более сияющим и свежим.

Следуя предложенным советам, вы сможете достичь яркого, свежего и естественного макияжа, который подчеркнет вашу красоту и уверенность.

КУДА И ЧЕМ НАНОСИТЬ РУМЯНА. Как создать лифтинг эффект? Часть 2.
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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