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От экспертов: как правильно стричь кудрявые волосы для идеальной формы и текстуры

Правила стрижки для вьющихся волос

2:03
Моя семья » Красота и стиль

Если прямые и вьющиеся волосы имеют разную текстуру, то и подход к их стрижке должен быть различным. Кудри требуют особого внимания и специальной техники. Чтобы убедиться, что ваша стрижка будет идеальной, обратите внимание на эти важные советы от femina.in.

Правила стрижки для вьющихся волос
Фото: freepik.com by ansiia is licensed under public domain

1. Проверьте опыт стилиста

Перед тем как доверить свои локоны новому парикмахеру, уточните, насколько он знаком с техникой стрижки вьющихся волос. Узнайте, сколько у него клиентов с кудрями и какие методы он использует. Если у вас возникнут сомнения, лучше попросить салон назначить стилиста с большим опытом работы с такой текстурой волос.

2. Стрижка на влажных волосах

Влажные волосы позволяют парикмахеру лучше видеть естественный рисунок завитков и понимать, как они будут выглядеть после сушки. Перед стрижкой важно использовать увлажняющий шампунь и кондиционер, чтобы сохранить локоны мягкими и четко выраженными.

3. Слои для локонов

Короткие слои под длинными создают объем и высоту на макушке, предотвращая плоскость прически. Для вьющихся волос хороши как длинные, так и короткие стрижки, в зависимости от желаемого стиля и удобства в уходе.

4. Осторожное использование филировочных ножниц

Филировочные ножницы можно использовать для уменьшения густоты волос, но только на средней длине. Это позволяет сохранить вес на концах, что помогает локонам не пушиться и выглядеть здоровыми. Важно, чтобы стилист не переусердствовал с текстурированием.

5. Регулярная стрижка

Чтобы избежать секущихся концов и сохранить упругость локонов, стригите волосы каждые шесть-восемь недель.

Следуя этим простым правилам, вы сможете сохранить свои кудрявые волосы в отличном состоянии и наслаждаться их красотой каждый день.

СТРИЖКИ💕 НА КУДРЯВЫЕ И ВЬЮЩИЕСЯ ВОЛОСЫ 2024 для всех. Омолаживающие.
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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