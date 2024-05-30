Как ухаживать за кожей после родов: советы для молодых мам

Уход за кожей после беременности: что нужно знать?

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Жизнь меняется кардинально после рождения ребенка, и кожа молодой мамы не исключение. Гормональные колебания, происходящие во время и после беременности, могут значительно влиять на её состояние. Вот несколько советов от femina.in, как заботиться о коже после родов.

Фото: unsplash.com by Алекс Пасарелу is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Проблемы с кожей после беременности

После родов многие женщины сталкиваются с такими кожными проблемами, как потеря сияния, пигментация (мелазма), растяжки, выпадение волос и прыщи. Эти изменения часто обусловлены снижением уровня гормонов и повышенным уровнем стресса. Важно понимать, что многие из этих проблем временные и исчезнут по мере стабилизации уровня гормонов.

Уход за кожей после родов

Забота о коже после родов может быть сложной задачей из-за нехватки времени и новых обязанностей, связанных с уходом за ребенком. Однако, даже минимальные процедуры могут принести значительные результаты.

Гидратация и очищение: умывайтесь два раза в день и используйте увлажняющий крем или сыворотку. Солнцезащитный крем: обязательно наносите его, чтобы защитить кожу от ультрафиолетовых лучей. Избегайте новых продуктов: во время лактации не рекомендуется использовать кремы на основе ретинола и проводить косметические процедуры без консультации с врачом. Домашние средства: для безопасного ухода используйте натуральные рецепты.

Рекомендации по уходу

Соблюдайте базовый распорядок ухода за кожей, включающий мягкое очищение, увлажнение, применение антиоксидантного и ночного крема против пигментации. При выпадении волос можно использовать таблетки биотина по рекомендации врача. Также домашние маски из фруктов могут быть полезны для восстановления кожи.

Что следует помнить?

Не паникуйте из-за изменений в текстуре кожи

С новыми обязанностями в жизни важно найти время для себя и ухода за кожей

Не экспериментируйте с новыми продуктами и процедурами без консультации с врачом

Придерживайтесь проверенных средств, которые подходят именно вам

Следуя этим простым советам, вы сможете поддерживать здоровье и красоту кожи после беременности.

МОЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ПОСЛЕ БЕРЕМЕННОСТИ