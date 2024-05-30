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Как ухаживать за кожей после родов: советы для молодых мам

Уход за кожей после беременности: что нужно знать?

2:23
Моя семья » Красота и стиль

Жизнь меняется кардинально после рождения ребенка, и кожа молодой мамы не исключение. Гормональные колебания, происходящие во время и после беременности, могут значительно влиять на её состояние. Вот несколько советов от femina.in, как заботиться о коже после родов.

Уход за кожей после беременности: что нужно знать?
Фото: unsplash.com by Алекс Пасарелу is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Проблемы с кожей после беременности

После родов многие женщины сталкиваются с такими кожными проблемами, как потеря сияния, пигментация (мелазма), растяжки, выпадение волос и прыщи. Эти изменения часто обусловлены снижением уровня гормонов и повышенным уровнем стресса.  Важно понимать, что многие из этих проблем временные и исчезнут по мере стабилизации уровня гормонов.

Уход за кожей после родов

Забота о коже после родов может быть сложной задачей из-за нехватки времени и новых обязанностей, связанных с уходом за ребенком. Однако, даже минимальные процедуры могут принести значительные результаты.

  1. Гидратация и очищение: умывайтесь два раза в день и используйте увлажняющий крем или сыворотку.
  2. Солнцезащитный крем: обязательно наносите его, чтобы защитить кожу от ультрафиолетовых лучей.
  3. Избегайте новых продуктов: во время лактации не рекомендуется использовать кремы на основе ретинола и проводить косметические процедуры без консультации с врачом.
  4. Домашние средства: для безопасного ухода используйте натуральные рецепты.

Рекомендации по уходу

Соблюдайте базовый распорядок ухода за кожей, включающий мягкое очищение, увлажнение, применение антиоксидантного и ночного крема против пигментации. При выпадении волос можно использовать таблетки биотина по рекомендации врача. Также домашние маски из фруктов могут быть полезны для восстановления кожи.

Что следует помнить?

  • Не паникуйте из-за изменений в текстуре кожи
  • С новыми обязанностями в жизни важно найти время для себя и ухода за кожей
  • Не экспериментируйте с новыми продуктами и процедурами без консультации с врачом
  • Придерживайтесь проверенных средств, которые подходят именно вам

Следуя этим простым советам, вы сможете поддерживать здоровье и красоту кожи после беременности.

МОЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ПОСЛЕ БЕРЕМЕННОСТИ
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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