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Как бороться со стрессовыми морщинами: советы для поддержания молодости кожи

Стресс и красота: как сохранить молодость кожи в сложные времена?

2:45
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Замечали ли вы, как напряженный рабочий график, финансовые проблемы или трудности в личной жизни могут быстро состарить человека? Женщины часто начинают замечать первые признаки старения около 30 лет, когда на них ложатся новые профессиональные и личные обязанности. Важно понять, что стресс может значительно влиять на внешний вид. Поддержание душевного равновесия играет ключевую роль в поддержании здоровья и благополучия. Вот несколько способов от femina.in, как избежать появления стрессовых морщин.

Стресс и красота: как сохранить молодость кожи в сложные времена?
Фото: Openverse by CollegeDegrees360 is licensed under CC BY-SA 2.0

Включите антистрессовые мероприятия в свою рутину

Нельзя полностью избавиться от стресса, но некоторые занятия помогут его снизить.

  1. Физическая активность: даже 20-минутная тренировка дома может помочь снизить уровень стресса и повысить уровень эндорфинов, улучшая ваше самочувствие.
  2. Медитация и дыхательные упражнения: эти практики помогают расслабить ум и тело.
  3. Творческие занятия: ведение дневника благодарности, рисование или письменное выражение эмоций могут быть полезны в трудные дни.

Поддерживайте гидратацию

Обезвоживание – главный враг вашей кожи.

  1. Очищение и увлажнение: умывайте лицо два раза в день и наносите питательный крем или сыворотку.
  2. Питьевой режим: важно не забывать употреблять 1,5-2 литра воды в день.
  3. Сезонные продукты: ешьте огурцы, арбузы и ягоды, которые богаты водой и помогут поддерживать гидратацию вкусным способом.

Осознанное питание

Жирная и нездоровая еда может вызвать высыпания и усугубить стресс.

  1. Регулярный режим питания: старайтесь придерживаться расписания приемов пищи.
  2. Питательные продукты: выбирайте здоровые продукты, даже если это требует изменения привычного рациона.
  3. Приготовление пищи: готовьте еду самостоятельно – это поможет снизить стресс и контролировать количество калорий.

Защита от излучения

Даже находясь в помещении, важно защищать кожу от вредного воздействия синего света от цифровых устройств.

  1. Солнцезащитный крем: наносите его в течение дня.
  2. Защита от синего света: используйте ночной режим освещения на телефоне или компьютере.

Дополнительный уход за кожей

В стрессовые периоды кожа нуждается в дополнительном питании и заботе. Обновите свой уход, добавив в него антиоксиданты и укрепляющие ингредиенты, такие как витамин С, витамин Е, ретинол и гиалуроновая кислота.

Влияет ли стресс на кожу? Как восстановить кожу и волосы после стресса.
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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