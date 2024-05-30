Совмещение витамина С и ниацинамида: можно ли использовать их вместе в уходе за кожей?

Вопрос о совмещении витамина С и ниацинамида (B3) в уходе за кожей часто вызывает споры. Эти два ингредиента, известные своими многочисленными полезными свойствами, занимают важные места в списке активных компонентов косметических средств. Давайте вместе с femina.in разберемся, можно ли использовать эти витамины вместе.
Витамин С является мощным антиоксидантом, который способствует увеличению выработки коллагена, предотвращая появление тонких линий и морщин. Он также помогает осветлить темные пятна и улучшить общий тон кожи. Витамин С часто используется в антивозрастных средствах благодаря своим уникальным свойствам.
Ниацинамид, или витамин B3, укрепляет кожный барьер и обеспечивает глубокое увлажнение. Он также способствует увеличению выработки коллагена, помогая бороться с признаками старения. Ниацинамид известен своими противовоспалительными свойствами, которые успокаивают кожу и уменьшают покраснения.
Существует мнение, что совмещение витамина С и ниацинамида может привести к раздражению кожи. Однако современные исследования показывают, что это утверждение устарело. Сегодня витамин С используется в стабилизированной форме, что делает его безопасным для совместного использования с ниацинамидом.
Главное - выбрать правильные формулы и внимательно следить за реакцией кожи. Таким образом, вы сможете получить максимум пользы от этих мощных ингредиентов.
Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.