Совмещение витамина С и ниацинамида: можно ли использовать их вместе в уходе за кожей?

Можно ли использовать вместе витамин С и ниацинамид: мнение эксперта

1:46 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вопрос о совмещении витамина С и ниацинамида (B3) в уходе за кожей часто вызывает споры. Эти два ингредиента, известные своими многочисленными полезными свойствами, занимают важные места в списке активных компонентов косметических средств. Давайте вместе с femina.in разберемся, можно ли использовать эти витамины вместе.

Фото: flickr.com by Mark J Sebastian is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Полезные свойства витамина С и ниацинамида

Витамин С является мощным антиоксидантом, который способствует увеличению выработки коллагена, предотвращая появление тонких линий и морщин. Он также помогает осветлить темные пятна и улучшить общий тон кожи. Витамин С часто используется в антивозрастных средствах благодаря своим уникальным свойствам.

Ниацинамид, или витамин B3, укрепляет кожный барьер и обеспечивает глубокое увлажнение. Он также способствует увеличению выработки коллагена, помогая бороться с признаками старения. Ниацинамид известен своими противовоспалительными свойствами, которые успокаивают кожу и уменьшают покраснения.

Можно ли использовать эти витамины месте?

Существует мнение, что совмещение витамина С и ниацинамида может привести к раздражению кожи. Однако современные исследования показывают, что это утверждение устарело. Сегодня витамин С используется в стабилизированной форме, что делает его безопасным для совместного использования с ниацинамидом.

Главное - выбрать правильные формулы и внимательно следить за реакцией кожи. Таким образом, вы сможете получить максимум пользы от этих мощных ингредиентов.

РЕТИНОЛ, ВИТАМИН С, КИСЛОТЫ, НИАЦИНАМИД: КАК СОЧЕТАТЬ?