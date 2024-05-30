Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
NHTSA требует у Tesla данные по расследованию проблем с рулевым управлением в моделях
340 пляжей готовят в Крыму к курортному сезону
"План Путина" по экономике оказался выполнен уже в начале своей реализации
Daily Mail: в фабричных шоколадных вафлях и тортах нашли вызывающие рак вещества
Медицинская помощь в поездке: как использовать ОМС, ДМС и туристическую страховку
Миндальное молоко укрепляет сосуды и улучшает работу ЖКТ
5 причин, по которым кошка часто и громко мяукает
Эминем намекнул на уход со сцены в видео с Дэвидом Блейном и анонсировал новый альбом
Необычный окрас тюльпанов: посадите сорт Дримбот
Совмещение витамина С и ниацинамида: можно ли использовать их вместе в уходе за кожей?

Можно ли использовать вместе витамин С и ниацинамид: мнение эксперта

1:46
Моя семья » Красота и стиль

Вопрос о совмещении витамина С и ниацинамида (B3) в уходе за кожей часто вызывает споры. Эти два ингредиента, известные своими многочисленными полезными свойствами, занимают важные места в списке активных компонентов косметических средств. Давайте вместе с femina.in разберемся, можно ли использовать эти витамины вместе.

Можно ли использовать вместе витамин С и ниацинамид: мнение эксперта
Фото: flickr.com by Mark J Sebastian is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Полезные свойства витамина С и ниацинамида

Витамин С является мощным антиоксидантом, который способствует увеличению выработки коллагена, предотвращая появление тонких линий и морщин. Он также помогает осветлить темные пятна и улучшить общий тон кожи. Витамин С часто используется в антивозрастных средствах благодаря своим уникальным свойствам.

Ниацинамид, или витамин B3, укрепляет кожный барьер и обеспечивает глубокое увлажнение. Он также способствует увеличению выработки коллагена, помогая бороться с признаками старения. Ниацинамид известен своими противовоспалительными свойствами, которые успокаивают кожу и уменьшают покраснения.

Можно ли использовать эти витамины месте?

Существует мнение, что совмещение витамина С и ниацинамида может привести к раздражению кожи. Однако современные исследования показывают, что это утверждение устарело. Сегодня витамин С используется в стабилизированной форме, что делает его безопасным для совместного использования с ниацинамидом.

Главное - выбрать правильные формулы и внимательно следить за реакцией кожи. Таким образом, вы сможете получить максимум пользы от этих мощных ингредиентов.

РЕТИНОЛ, ВИТАМИН С, КИСЛОТЫ, НИАЦИНАМИД: КАК СОЧЕТАТЬ?
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Российские самолёты пересекли воздушное пространство Финляндии впервые с 2022 года

Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.

Финляндия впустила в своё воздушное пространство российские самолёты
Лучшие подкормки для чеснока и лука
Чем подкормить лук и чеснок в начале лета
Революционный метод ухода за тусклыми прядями: обратное мытьё волос.
Комик Азамат Мусагалиев объяснил, почему не общается с Денисом Дороховым
Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев НАТО и Киев готовят "второй фронт" к сентябрю, но всё рухнет гораздо раньше Дмитрий Плотников Россия готовит десант в Одессу, предупреждают западные разведки Любовь Степушова
Какими минеральными удобрениями стоит подкармливать помидоры во время цветения
Роза Сябитова оценила ценность Марии Погребняк на рынке невест: "Кому она нужна с тремя детьми?"
Красота с рисовой водой: три простых рецепта для ухода за внешностью
Красота с рисовой водой: три простых рецепта для ухода за внешностью
Последние материалы
Премьер-министр Грузии осудил участие глав МИД стран ЕС в акции протеста в Тбилиси
FIM: египетские врачи вырезали метастазы из черепа пациента 4 тыс. лет назад
Дания разрешит использовать свои F-16 для ударов по территории России
Россиянам раскрыли, как выгодно купить билет в Европу
Зеленский "путает берега" и критикует своих хозяев
"Янки" намерены отправить "латиносов" в Италию и Грецию
Шоколадный смузи со шпинатом: для энергичного начала дня
Какие прически могут придать видимый возраст: советы стилиста
Юрист Катя Гордон привела всем в пример идеальный развод блогеров Чекалиных
Средняя зарплата российских женщин ниже мужчин
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников