Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Калининграде решили открыть первый платный травмпункт
Врач Михалева: вредная еда может сократить срок жизни
С "Ролан Гаррос" будут выгонять зрителей, которые пронесли на матчи алкоголь
Группа боевиков ВСУ добровольно оставила позиции и сдалась в полном составе
79-летний актёр Александр Михайлов покинул больницу ради посещения кинофестиваля
Диетолог Тараско: молоко и клетчатка могут помешать усвоению железа
Курорт Испании ввел платные шезлонги за 70 евро в день
Лосось в панировке из тыквенных семечек: праздничный рецепт
Уход за сансевиерией: секреты цветения
Безопасный путь к узкой талии: новый метод без удаления рёбер

Существует ли возможность обрести узкую талию без хирургического удаления рёбер

1:35
Моя семья » Красота и стиль

Узкая талия, особенно в сочетании с округлыми бедрами, всегда считалась очень привлекательной. Однако долгое время достичь её было невозможно без радикальных методов из-за особенностей телосложения. Ни диеты, ни физические упражнения не могли кардинально изменить широкую талию, обусловленную анатомическими особенностями. С появлением пластической хирургии ситуация изменилась. Липосакция предоставила возможность удалить лишние жировые отложения и создать красивую линию талии и бедра.

Существует ли возможность обрести узкую талию без хирургического удаления рёбер
Фото: commons.wikimedia.org by Nikiwiki242 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Однако метод удаления нижних пар рёбер, позволяющий сделать талию узкой, был слишком травматичным и сопряжён с рисками для здоровья. Удаление рёбер может привести к серьёзным осложнениям, включая снижение дыхательной функции. Новый метод сужения талии, разработанный доктором Кудзаевым, представляет собой малоинвазивную альтернативу. Он позволяет уменьшить объём талии без удаления рёбер, сохраняя их функциональность.

В процессе операции нижние пары рёбер сужаются, а не удаляются. Процедура занимает около часа, и результат виден сразу. Реабилитационный период занимает примерно два месяца. Операция подходит для пациенток с оптимальным весом тела и без серьёзных заболеваний. Метод показал высокую эффективность и удовлетворённость пациентов, обеспечивая хорошие эстетические и клинические результаты при минимальных рисках.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Принц Уильям появился с Кейт Миддлтон в Уэльсе

Принцесса перестала появляться на публике после сообщения о раке.

В Сети появилось ранее неопубликованное фото Кейт Миддлтон
Татьяна Брухунова показала шикарную квартиру
Жена Евгения Петросяна показала интерьеры роскошной квартиры: "Ничто на свете не вечно"
Где лучше сажать перец на дачном участке: в тени или на солнце
50 миллионов за ночь: Боня отказалась от предложения миллиардера
Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев НАТО и Киев готовят "второй фронт" к сентябрю, но всё рухнет гораздо раньше Дмитрий Плотников Россия готовит десант в Одессу, предупреждают западные разведки Любовь Степушова
С тлёй на смородине можно справиться быстро: обработайте кусты этими средствами без "химии"
Российские самолёты пересекли воздушное пространство Финляндии впервые с 2022 года
Проверенный способ для гортензии: примените кофейную гущу
Проверенный способ для гортензии: примените кофейную гущу
Последние материалы
В Калининграде решили открыть первый платный травмпункт
Врач Михалева: вредная еда может сократить срок жизни
С "Ролан Гаррос" будут выгонять зрителей, которые пронесли на матчи алкоголь
Группа боевиков ВСУ добровольно оставила позиции и сдалась в полном составе
79-летний актёр Александр Михайлов покинул больницу ради посещения кинофестиваля
Диетолог Тараско: молоко и клетчатка могут помешать усвоению железа
Существует ли возможность обрести узкую талию без хирургического удаления рёбер
Курорт Испании ввел платные шезлонги за 70 евро в день
Лосось в панировке из тыквенных семечек: праздничный рецепт
Уход за сансевиерией: секреты цветения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников