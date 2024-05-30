Безопасный путь к узкой талии: новый метод без удаления рёбер

Существует ли возможность обрести узкую талию без хирургического удаления рёбер

1:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Узкая талия, особенно в сочетании с округлыми бедрами, всегда считалась очень привлекательной. Однако долгое время достичь её было невозможно без радикальных методов из-за особенностей телосложения. Ни диеты, ни физические упражнения не могли кардинально изменить широкую талию, обусловленную анатомическими особенностями. С появлением пластической хирургии ситуация изменилась. Липосакция предоставила возможность удалить лишние жировые отложения и создать красивую линию талии и бедра.

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Однако метод удаления нижних пар рёбер, позволяющий сделать талию узкой, был слишком травматичным и сопряжён с рисками для здоровья. Удаление рёбер может привести к серьёзным осложнениям, включая снижение дыхательной функции. Новый метод сужения талии, разработанный доктором Кудзаевым, представляет собой малоинвазивную альтернативу. Он позволяет уменьшить объём талии без удаления рёбер, сохраняя их функциональность.

В процессе операции нижние пары рёбер сужаются, а не удаляются. Процедура занимает около часа, и результат виден сразу. Реабилитационный период занимает примерно два месяца. Операция подходит для пациенток с оптимальным весом тела и без серьёзных заболеваний. Метод показал высокую эффективность и удовлетворённость пациентов, обеспечивая хорошие эстетические и клинические результаты при минимальных рисках.