Неприятные оплошности при нанесении тонального крема, которые могут придать вам внешний вид старше вашего возраста

Пять ошибок в нанесении тонального крема, которые добавляют возраста

1:37 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С возрастом кожа подвергается изменениям, таким как появление морщин и изменение структуры, что приводит к ее сухости. Эти процессы вызваны уменьшением выработки гиалуроновой кислоты и коллагена в клетках. Используя те же методы макияжа, которые привыкли использовать в молодости, вы можете ошибочно подчеркнуть признаки старения. При использовании тонального крема следует избегать нескольких распространенных ошибок, которые могут придать лицу дополнительный возраст.

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Например, применение слишком плотного тонального крема может усугубить видимость морщин, вызвать сухость кожи и создать эффект маски. Рекомендуется отдавать предпочтение средствам с легкой текстурой, таким как тональные флюиды, и использовать их с консилером для лучшего покрытия. Также важно учитывать время фиксации основы под макияж, так как нанесение тонального крема сразу после основы может привести к неравномерному распределению продукта и его скатыванию. При выборе тонального крема важно учитывать его состав, предпочтительнее выбирать продукты, обогащенные увлажняющими компонентами и антивозрастными добавками, такими как гиалуроновая кислота, коллаген и витамин Е.

Также стоит избегать выбора слишком темного или светлого оттенка, чтобы избежать визуального прибавления возраста и сохранить гармоничный вид макияжа. Наносить тональный крем лучше всего спонжем или бьюти-блендером, чтобы обеспечить ровное и естественное покрытие кожи лица.



