Как ухаживать за кожей шеи и декольте: советы от косметолога

Уход за шеей и декольте: советы эксперта по правильному уходу за деликатной зоной

1:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие из нас уделяют коже лица больше внимания, чем коже декольте, хотя эта зона часто выставляется напоказ в открытых рубашках или платьях с глубоким вырезом. Пренебрежение декольте может привести к повреждению кожи от ультрафиолетовых лучей, преждевременному появлению морщин и другим проблемам. Косметолог Мария Русинова рассказывает, как правильно ухаживать за кожей шеи и декольте.

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Очищение этой деликатной зоны — ключевой этап ухода. Кожа здесь тонкая и нежная, поэтому важно избегать интенсивных движений и чрезмерного растяжения при использовании косметических средств. Регулярное и правильное очищение способствует обновлению клеток и подготовке к дальнейшему уходу. Для очищения подойдут мягкие гели и пенки, которые не пересушивают кожу. При высыпаниях лучше использовать противовоспалительные средства и смывать их теплой водой.

Для увлажнения и питания кожи шеи и декольте можно использовать средства для лица, но лучше выбирать продукты с активными ингредиентами, которые улучшают текстуру кожи, укрепляют эпидермис и предотвращают появление морщин. Мария рекомендует экстракты трепанга, гиалуроновую кислоту, морские пептиды, нуклеиновые кислоты, ретинол, витамины С и Е.

Не забывайте и о защите от солнца. Избегайте длительного пребывания на солнце, особенно с 10 до 16 часов, и всегда наносите солнцезащитный крем на декольте. Уход за шеей и декольте должен включать качественное очищение, отшелушивание, увлажнение и использование солнцезащитных средств для сохранения молодости и здоровья кожи.