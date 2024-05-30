Секреты выбора идеального шампуня: что важно знать при покупке

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Как сделать правильный выбор шампуня

1:28
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Многие девушки в косметических магазинах тщательно изучают составы бальзамов, масок для волос и сывороток, считая шампунь лишь моющим средством. Однако шампунь играет важную роль не только в очищении, но и в подготовке волос к уходу. 

Как сделать правильный выбор шампуня
Фото: Wikipedia by Kim Newberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Мылящаяся основа. На первом месте в составе шампуня часто стоят сульфаты, такие как Sodium Laureth Sulfate и Sodium Lauryl Sulfate. В интернете часто пугают вредом сульфатов, но научно это не подтверждено. Однако индивидуальная непереносимость возможна. Если после использования шампуня возникают проблемы, стоит попробовать натуральные альтернативы.

Растительные экстракты. Экстракты растений, такие как крапива, зеленый чай, шалфей и алоэ, оказывают благотворное влияние на волосы. Они предотвращают ломкость, ускоряют рост, укрепляют луковицы и борются с перхотью.

Кератин. Кератин заполняет пустоты в структуре волоса, делая их более гладкими и блестящими. Для эффективного действия кератин должен быть одним из первых компонентов в составе.

Масла. Базовые масла, такие как кокосовое и оливковое, питают волосы, а эфирные масла увлажняют их. Однако следует быть осторожным при сушке волос, чтобы масла не высушили их.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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