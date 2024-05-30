Рецепты натуральной косметики с цветами: увлажняющий крем и масло для тела

Любите цветы? Они не только красивы и ароматны, но и обладают множеством лечебных свойств. Многие эфирные масла извлекаются именно из них благодаря их целебным качествам. Если вы хотите использовать свежие цветы в своей косметической рутине, вот несколько простых рецептов от femina.in, которые вас приятно удивят!
Фото: commons.wikimedia.org by Paul Hermans is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic
Увлажняющий крем из гибискуса
Гибискус помогает увлажнять и омолаживать кожу, делая её гладкой и сияющей. Его природные кислоты удаляют омертвевшие клетки и контролируя появление прыщей.
Вам понадобятся
Сушёные лепестки гибискуса – 30 шт.
Миндальное масло – 2 столовые ложки
Гель алоэ вера – 1 столовая ложка
Шафран – 1 щепотка
Метод приготовления
Измельчите 20–30 сушёных лепестков гибискуса и добавьте две столовые ложки миндального масла.
Переложите смесь в стеклянную миску и нагрейте в микроволновке 2–3 минуты.
Процедите смесь через хлопчатобумажную ткань, чтобы получить масло.
Добавьте шафран и гель алоэ вера, хорошо перемешайте.
Наносите этот крем на руки, ноги и другие участки тела для увлажнения.
Масло для тела с календулой
Календула обладает противогрибковыми, противовоспалительными и антибактериальными свойствами, что делает её идеальным ингредиентом для ежедневного ухода за кожей.
Ингредиенты
Сушёные лепестки календулы (достаточно для заполнения бутылки объемом 100 мл)
Масло жожоба – 90 мл
Стеклянная банка – 100 мл
Рецепт изготовления
Наполните стеклянную банку сушёными лепестками календулы.
Добавьте масло жожоба и закройте крышку.
Оставьте банку на месяц на солнечном месте, периодически встряхивая.
Процедите содержимое через марлевую ткань, отжимая лепестки.
Храните масло в стеклянной бутылке с крышкой-пипеткой.
Наносите после душа для увлажнения кожи.
Эти рецепты помогут вам использовать натуральные цветочные ингредиенты для ухода за кожей, делая её здоровой и красивой.
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