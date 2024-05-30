Рецепты натуральной косметики с цветами: увлажняющий крем и масло для тела

Цветочная косметика: природные рецепты для сияния кожи

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Любите цветы? Они не только красивы и ароматны, но и обладают множеством лечебных свойств. Многие эфирные масла извлекаются именно из них благодаря их целебным качествам. Если вы хотите использовать свежие цветы в своей косметической рутине, вот несколько простых рецептов от femina.in, которые вас приятно удивят!

Фото: commons.wikimedia.org by Paul Hermans is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Увлажняющий крем из гибискуса

Гибискус помогает увлажнять и омолаживать кожу, делая её гладкой и сияющей. Его природные кислоты удаляют омертвевшие клетки и контролируя появление прыщей.

Вам понадобятся

Сушёные лепестки гибискуса – 30 шт.

Миндальное масло – 2 столовые ложки

Гель алоэ вера – 1 столовая ложка

Шафран – 1 щепотка

Метод приготовления

Измельчите 20–30 сушёных лепестков гибискуса и добавьте две столовые ложки миндального масла. Переложите смесь в стеклянную миску и нагрейте в микроволновке 2–3 минуты. Процедите смесь через хлопчатобумажную ткань, чтобы получить масло. Добавьте шафран и гель алоэ вера, хорошо перемешайте. Наносите этот крем на руки, ноги и другие участки тела для увлажнения.

Масло для тела с календулой

Календула обладает противогрибковыми, противовоспалительными и антибактериальными свойствами, что делает её идеальным ингредиентом для ежедневного ухода за кожей.

Ингредиенты

Сушёные лепестки календулы (достаточно для заполнения бутылки объемом 100 мл)

Масло жожоба – 90 мл

Стеклянная банка – 100 мл

Рецепт изготовления

Наполните стеклянную банку сушёными лепестками календулы. Добавьте масло жожоба и закройте крышку. Оставьте банку на месяц на солнечном месте, периодически встряхивая. Процедите содержимое через марлевую ткань, отжимая лепестки. Храните масло в стеклянной бутылке с крышкой-пипеткой. Наносите после душа для увлажнения кожи.

Эти рецепты помогут вам использовать натуральные цветочные ингредиенты для ухода за кожей, делая её здоровой и красивой.

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