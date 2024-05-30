Рецепты натуральной косметики с цветами: увлажняющий крем и масло для тела

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Цветочная косметика: природные рецепты для сияния кожи

2:18
Моя семья » Красота и стиль

Любите цветы? Они не только красивы и ароматны, но и обладают множеством лечебных свойств. Многие эфирные масла извлекаются именно из них благодаря их целебным качествам. Если вы хотите использовать свежие цветы в своей косметической рутине, вот несколько простых рецептов от femina.in, которые вас приятно удивят!

Цветочная косметика: природные рецепты для сияния кожи
Фото: commons.wikimedia.org by Paul Hermans is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Увлажняющий крем из гибискуса

Гибискус помогает увлажнять и омолаживать кожу, делая её гладкой и сияющей. Его природные кислоты удаляют омертвевшие клетки и контролируя появление прыщей.

Вам понадобятся

  • Сушёные лепестки гибискуса – 30 шт.
  • Миндальное масло – 2 столовые ложки
  • Гель алоэ вера – 1 столовая ложка
  • Шафран – 1 щепотка

Метод приготовления

  1. Измельчите 20–30 сушёных лепестков гибискуса и добавьте две столовые ложки миндального масла.
  2. Переложите смесь в стеклянную миску и нагрейте в микроволновке 2–3 минуты.
  3. Процедите смесь через хлопчатобумажную ткань, чтобы получить масло.
  4. Добавьте шафран и гель алоэ вера, хорошо перемешайте.
  5. Наносите этот крем на руки, ноги и другие участки тела для увлажнения.

Масло для тела с календулой

Календула обладает противогрибковыми, противовоспалительными и антибактериальными свойствами, что делает её идеальным ингредиентом для ежедневного ухода за кожей.

Ингредиенты

  • Сушёные лепестки календулы (достаточно для заполнения бутылки объемом 100 мл)
  • Масло жожоба – 90 мл
  • Стеклянная банка – 100 мл

Рецепт изготовления

  1. Наполните стеклянную банку сушёными лепестками календулы.
  2. Добавьте масло жожоба и закройте крышку.
  3. Оставьте банку на месяц на солнечном месте, периодически встряхивая.
  4. Процедите содержимое через марлевую ткань, отжимая лепестки.
  5. Храните масло в стеклянной бутылке с крышкой-пипеткой.
  6. Наносите после душа для увлажнения кожи.

Эти рецепты помогут вам использовать натуральные цветочные ингредиенты для ухода за кожей, делая её здоровой и красивой.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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