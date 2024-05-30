Фруктовые лайфхаки для ухода за кожей: натуральные рецепты для сияния и здоровья

Лайфхаки для идеальной кожи: фруктовые рецепты для ухода за лицом и телом

2:25 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Фрукты могут значительно улучшить состояние вашей кожи благодаря богатому содержанию витаминов и минералов. Их полезные свойства помогают бороться с различными несовершенствами, а также поддерживают здоровье и молодость лица. Узнайте лайфхаки от femina.in, как приготовить средства для ухода за кожей на основе фруктов.

Фото: unsplash.com by Juja Han juja_han is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Чёрный виноград

Он богат антиоксидантами, такими как антоцианы, которые обладают противовоспалительными и противомикробными свойствами. Виноград также содержит витамины С и Е, помогающие бороться с прыщами и старением кожи.

Лайфхаки

Массируйте маслом виноградной косточки кожу вокруг глаз, чтобы уменьшить темные круги и увлажнить её. Нанесите свежий виноградный сок на лицо и оставьте на 30 минут, затем смойте. Это помогает удалить пигментацию и выровнять тон кожи. Сделайте маску, смешав мякоть восьми ягод винограда, столовую ложку розовой воды и нутовой муки. Нанесите на кожу и смойте через 20 минут.

Арбуз

Он состоит в основном из воды и обладает успокаивающими и охлаждающими свойствами. Витамины Е, С и А, содержащиеся в арбузе, помогут увлажнить кожу, уменьшить признаки старения и лечить раздражение.

Лайфхаки

Протрите раздраженные участки кожи арбузной коркой для ускорения заживления. Приготовьте спрей, смешав сок арбуза (2 столовые ложки), кокосовую воду и гамамелис. Распыляйте на лицо два раза в день для увлажнения и освежения кожи.

Ананас

Этот фрукт богат альфа-гидроксикислотами (AHA), которые отлично отшелушивают кожу. Антиоксиданты и витамин С в ананасе защищают кожу и придают ей здоровое сияние.

Лайфхаки

Используйте ломтик ананаса как натуральную люфу для тела во время душа. Это поможет отшелушить кожу и сделать её гладкой. Наносите сок ананаса на прыщи или проблемные участки, чтобы быстро подсушить их и ускорить заживление.

Эти простые рецепты на основе фруктов помогут вам поддерживать кожу в идеальном состоянии, используя натуральные ингредиенты.

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