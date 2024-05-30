Макияж без использования тонального крема: простые шаги для свежего и натурального облика

Макияж без тональной основы: семь шагов к безупречному образу

1:24 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Макияж становится неотъемлемой частью образа, но как сделать его быстро и качественно, особенно без использования тональной основы? Этот вопрос волнует многих, особенно в современном мире, когда время ценится выше всего. На помощь приходят простые шаги от femina.in, которые помогут выглядеть безупречно, за считанные минуты.

Фото: unsplash.com by Alysa Bajenaru is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Очищение: используйте мягкое очищающее средство и холодную воду для того, чтобы подготовить кожу к нанесению макияжа. Увлажнение: нанесите любимый крем или гель алоэ на лицо. Это поможет вашей коже выглядеть свежей и сияющей. Коррекция: нанесите консилер на проблемные зоны лица и растушуйте его. Матирование: используйте закрепляющую пудру, чтобы матировать кожу и зафиксировать макияж. Макияж глаз: нанесите золотистые тени на веки и подведите глаза чёрным карандашом. Это придаст вашему взгляду выразительность. Свежесть и сияние: нанесите румяна на щеки и добавьте хайлайтер на скулы для придания лицу сияющего и отдохнувшего вида. Губы: завершите макияж, нанеся бальзам для губ или любимый блеск.

Теперь ваш макияж готов, и вы можете смело отправляться в путь, выглядя свежо и привлекательно!

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