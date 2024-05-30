Макияж без использования тонального крема: простые шаги для свежего и натурального облика

Макияж становится неотъемлемой частью образа, но как сделать его быстро и качественно, особенно без использования тональной основы? Этот вопрос волнует многих, особенно в современном мире, когда время ценится выше всего. На помощь приходят простые шаги от femina.in, которые помогут выглядеть безупречно, за считанные минуты.
Фото: unsplash.com by Alysa Bajenaru is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Очищение: используйте мягкое очищающее средство и холодную воду для того, чтобы подготовить кожу к нанесению макияжа.
Увлажнение: нанесите любимый крем или гель алоэ на лицо. Это поможет вашей коже выглядеть свежей и сияющей.
Коррекция: нанесите консилер на проблемные зоны лица и растушуйте его.
Матирование: используйте закрепляющую пудру, чтобы матировать кожу и зафиксировать макияж.
Макияж глаз: нанесите золотистые тени на веки и подведите глаза чёрным карандашом. Это придаст вашему взгляду выразительность.
Свежесть и сияние: нанесите румяна на щеки и добавьте хайлайтер на скулы для придания лицу сияющего и отдохнувшего вида.
Губы: завершите макияж, нанеся бальзам для губ или любимый блеск.
Теперь ваш макияж готов, и вы можете смело отправляться в путь, выглядя свежо и привлекательно!
Оперативные новостиПрисоединяйся к Pravda.Ru
МАКИЯЖ БЕЗ ТОНАЛЬНОГО КРЕМА. ЭКСПРЕСС МАКИЯЖ ЗА 15 МИНУТ.