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Секрет красоты: три способа использования яичных белков для совершенной кожи

Как использовать яичные белки для идеальной кожи: три простые хитрости

1:48
Моя семья » Красота и стиль

Яичные белки представляют собой потрясающий косметический продукт, способный преобразить вашу кожу. Этот естественный ингредиент может справиться с черными точками, морщинами, уменьшить поры и даже избавить от лишних волос на лице. Ознакомьтесь с несложными хитростями от femina.in, чтобы интегрировать яичные белки в свой режим ухода за красотой.

Как использовать яичные белки для идеальной кожи: три простые хитрости
Фото: Own work by Biswarup Ganguly is licensed under GNU Free Documentation License

Борьба с чёрными точками и лишними волосами на лице

Этот метод также помогает избавиться от черных точек и сделать кожу чистой и гладкой. Вам понадобится лишь яичные белки и бумажные полотенца.

  • Отделите белки от желтков и поместите их в миску.
  • Разрежьте бумажные полотенца на полоски и отложите в сторону.
  • Нанесите белок на лицо с помощью кисти.
  • Положите полоски бумаги на кожу, покрытую белком, и поверх нанесите еще слой белка.
  • Избегайте области бровей.
  • После высыхания снимите бумагу, чтобы увидеть результат.

Уменьшение пор

Смешайте один яичный белок с соком половины лимона и нанесите эту смесь на лицо, избегая области вокруг глаз. Дайте ей высохнуть полностью, затем смойте прохладной водой. Вы заметите, что поры станут менее заметными, а кожа будет выглядеть более гладкой и ухоженной.

Подтяжка кожи

Нанесите яичный белок на лицо и наложите на него полоски бумаги. После полного высыхания маски аккуратно снимите бумагу, чтобы увидеть результат. Белок поможет улучшить упругость и тонус кожи, придавая лицу более подтянутый вид..

Используйте эти лайфхаки с уверенностью, зная, что ваша кожа получает только лучшее из природы.

Чудо Белковая Маска Подтянет Даже Дряблую Кожу Сотрёт Морщины / Рецепт
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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