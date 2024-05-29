Три продукта, способствующих уменьшению количества морщин и темных пятен

Забота о коже включает в себя не только уходовые процедуры, но и правильное питание. Косметолог Алена Вилина рассказывает, что некоторые продукты могут оказывать благоприятное воздействие на состояние кожи.
Например, миндаль, богатый антиоксидантами, может уменьшить выраженность морщин и интенсивность пигмента на лице. Лосось, содержащий омега-3 жирные кислоты и антиоксиданты, улучшает увлажненность кожи, снижает стресс от ультрафиолетового излучения и фотостарение. Особое внимание стоит уделить астаксантину, который борется со свободными радикалами и улучшает увлажнение и эластичность кожи. Манго, богатое каротиноидами и флавоноидами, также может снизить размер морщин.
Однако умеренность в употреблении этого фрукта важна, чтобы избежать негативных последствий из-за его содержания сахара.
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