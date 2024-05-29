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Преодоление диетической тоски: советы психолога для успешного соблюдения диеты

Психолог Хорс поделился советами о том, как сохранить самоконтроль во время диеты

1:23
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Многие сталкиваются с феноменом "диетической тоски", когда после долгого соблюдения диеты возникает сильное желание съесть что-то запретное. Это чувство лишения и отказа от удовольствия может быть очень трудным эмоционально. Психолог Михаил Хорс деликатно подходит к этой проблеме, предлагая решение.

Психолог Хорс поделился советами о том, как сохранить самоконтроль во время диеты
Фото: commons.wikimedia.org by Дж.стеф.ракета is licensed under Creative Commons-Share Alike 4.0

Хорс подчеркивает, что ключевое значение имеет не столько сама диета, сколько ее соблюдение. Даже небольшой срыв может создать трудности в дальнейшем при возвращении к диете. В таких ситуациях полезна реалотерапия, основанная на когнитивной психологии. Этот подход помогает пересмотреть убеждения, которые делают запрещенные продукты чрезмерно важными.

Психолог рекомендует пересмотреть убеждения, заменяя их на более здоровые. Например, вместо мысли "Я не могу есть то, что люблю", можно принять "Я могу позволить себе вредную еду, но я выбираю здоровье и стройность". Подобные утверждения помогают изменить эмоциональное отношение к диете, делая ее более приемлемой и менее тоскливой.

С этим новым взглядом на диету ее соблюдение становится менее эмоционально нагруженным. Повторение новых убеждений несколько раз в день может укрепить этот положительный настрой.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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Психолог Хорс поделился советами о том, как сохранить самоконтроль во время диеты
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