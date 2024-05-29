Как стресс влияет на зубы: разъяснения стоматолога

Врач Мартынова разъяснила, как воздействие стресса отражается на здоровье зубов

1:56 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Хронический стресс оказывает воздействие на все системы организма, включая здоровье полости рта, пояснила стоматолог Елена Мартынова. Под его влиянием нарушаются гормональный фон и защитные процессы. Это приводит к дисбалансу гормонов щитовидной и поджелудочной желез, что увеличивает уровень инсулина в крови и нарушает минеральный обмен. В результате зубы становятся менее прочными, а циркуляция в сосудах десен и костной ткани нарушается. Повышенный уровень кортизола может привести к обострению воспалительных процессов в тканях парадонта.

Фото: unsplash.com by Лесли Б. Хуарес Джблсли is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Стоматолог отмечает, что стресс часто приводит к перееданию, что может усугубить ситуацию. Потребление сладостей, хлебобулочных изделий, газированных напитков и алкоголя способствует повышению кислотности, что, в свою очередь, стимулирует рост бактерий в полости рта. Кроме того, во время стресса многим не до проведения гигиенических процедур, что также негативно сказывается на состоянии зубов. Уровень кортизола может снизить выработку слюны и ее защитные свойства, что может привести к появлению герпеса или кандидоза полости рта.

В результате возникают воспаление и кровоточивость десен, множественный кариес, стоматиты, сухость полости рта, а также боли и жжение при разговоре и приеме пищи, а также нарушение вкусовой чувствительности. В качестве мер профилактики специалист рекомендует чистить зубы после каждого приема пищи, использовать зубную нить и ополаскиватель для полости рта. Также важно проводить профессиональную гигиену у стоматолога как минимум два раза в год. При первых признаках воспаления десен или других проблем с зубами следует обратиться к специалисту для предотвращения осложнений.