Секреты создания и удержания объемной укладки: советы от профессионала

Как сохранить объем волос на протяжении недели: рекомендации по правильному сушению

1:27 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мечта многих женщин заключается в умении самостоятельно создавать укладку, которая будет сохранять объем на протяжении всей недели. Для меня лично это всегда оставалось прерогативой профессионалов, поскольку мои волосы, хоть и непослушные, но тонкие, сохраняли форму лишь на 4-5 дней. В поисках возможности научиться делать укладку самостоятельно, обратилась к Лике Глазковой, эксперту в области объемных укладок.

Фото: Wikipedia by Kim Newberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Существуют несколько правил, которые помогут создать и сохранить объем волос:

Уплотнить корни. Для этого используется специальный подготовительный стайлинг на влажные волосы, направленный на уплотнение корней, делая их более пористыми и плотными.

Перенаправить рост волос. Во время сушки волос следует направлять их так, чтобы они не привыкли расти. Это можно сделать, суша волосы вниз головой или с расческой, перенаправляя волосы от пробора в непривычную сторону роста.

Использовать финишный стайлинг. Финишные средства, такие как сухие шампуни, помогают сохранить свежесть укладки, придавая волосам дополнительный объем и текстуру.

Фиксация. Фиксирующие средства, такие как текстурирующие спреи и лаки, помогут удержать объем. Однако важно не перебарщивать с ними, особенно если укладка держится хорошо и без них.