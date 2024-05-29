Секреты создания и удержания объемной укладки: советы от профессионала

Мечта многих женщин заключается в умении самостоятельно создавать укладку, которая будет сохранять объем на протяжении всей недели. Для меня лично это всегда оставалось прерогативой профессионалов, поскольку мои волосы, хоть и непослушные, но тонкие, сохраняли форму лишь на 4-5 дней. В поисках возможности научиться делать укладку самостоятельно, обратилась к Лике Глазковой, эксперту в области объемных укладок.
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Существуют несколько правил, которые помогут создать и сохранить объем волос:
Уплотнить корни. Для этого используется специальный подготовительный стайлинг на влажные волосы, направленный на уплотнение корней, делая их более пористыми и плотными.
Перенаправить рост волос. Во время сушки волос следует направлять их так, чтобы они не привыкли расти. Это можно сделать, суша волосы вниз головой или с расческой, перенаправляя волосы от пробора в непривычную сторону роста.
Использовать финишный стайлинг. Финишные средства, такие как сухие шампуни, помогают сохранить свежесть укладки, придавая волосам дополнительный объем и текстуру.
Фиксация. Фиксирующие средства, такие как текстурирующие спреи и лаки, помогут удержать объем. Однако важно не перебарщивать с ними, особенно если укладка держится хорошо и без них.