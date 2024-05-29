Как правильно удалять SPF-средства: советы экспертов для здоровой кожи

Как правильно удалять SPF-средства

1:25 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Еще недавно солнцезащитные кремы были лишь аксессуарами для пляжного отдыха, лежащими на дне пляжных сумок. Теперь же санскрины стали незаменимой частью косметички, используемой круглый год. Важно правильно удалять SPF-средства, иначе кожа может стать суше, появятся покраснения и высыпания. Это связано с неправильным подходом к удалению солнцезащитного слоя.

Фото: flickr.com by LG전자 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Солнцезащитные кремы созданы, чтобы оставаться на коже, поэтому их трудно смыть, особенно водостойкие и минеральные средства", — объясняет косметолог Ирина Горлова.

Фильтры SPF-средств создают на коже защитный слой, который может закупоривать поры. Поэтому удалению санскрина нужно уделять особое внимание.

Шаг первый: использование средств на масляной основе, таких как молочко или гидрофильное масло, наносимых мягкими круговыми движениями. "Солнцезащитные средства лучше всего удаляются с помощью очищающих масел или пенящихся средств", — уточняет Ирина.

Шаг второй: применение мягких средств на водной основе, например, геля или пенки для умывания, с теплой, но не горячей водой.

Шаг третий: увлажнение кожи после очищения. Используйте тоник или увлажняющий крем, чтобы кожа оставалась здоровой и увлажненной.