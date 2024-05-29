Трендовые стрижки для создания объема: выбери свой стиль

Модные причёски, придающие объем даже самым тонким волосам

Тонкие волосы могут стать настоящей головной болью для многих женщин. Укладка и стрижка могут помочь, но использование утюжка часто приводит к их порче, а тратить время на укладку ежедневно не всегда удобно. Поэтому вариант со стрижкой может быть идеальным решением. Мы решили выяснить, какие стрижки были в тренде за последние полгода, обсудив этот вопрос со стилистом.

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Каскад: этот вариант остается в тренде уже долгое время. Хотя он обычно идеально подходит для плотных волос, тонкие волосы с филировкой также могут выглядеть отлично. Главное правило для тонких волос — чем больше слоев, тем объемнее прическа. Укладка лишь усилит этот эффект.

Пикси: это смелая стрижка, отлично подходящая для уверенных в себе женщин, особенно в жаркое лето. Вариант с челкой или без нее зависит от вашего внутреннего предпочтения. Удлиненный пикси предлагает больше вариантов укладки, а на светлых волосах этот стиль выглядит особенно эффектно.

Каре с прямым срезом: этот классический стиль редко бывает неудачным. Женщины с тонкими волосами часто предпочитают эту стрижку из-за возможности контролировать рост лишних волосинок, которые могут подчеркнуть тонкость волос. Вариант с каре обеспечивает легкий контроль над длиной и плотностью стрижки.