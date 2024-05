Трендовые стрижки для создания объема: выбери свой стиль

Тонкие волосы могут стать настоящей головной болью для многих женщин. Укладка и стрижка могут помочь, но использование утюжка часто приводит к их порче, а тратить время на укладку ежедневно не всегда удобно. Поэтому вариант со стрижкой может быть идеальным решением. Мы решили выяснить, какие стрижки были в тренде за последние полгода, обсудив этот вопрос со стилистом.

Фото: Wikipedia by Kim Newberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication