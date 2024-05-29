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Возвращение к форме после отпуска: секреты без стресса и диет

Как быстро сбросить вес и восстановиться после отпуска

1:01
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Во время отпуска мы часто расслабляемся от диеты и тренировок, позволяя себе насладиться разнообразными блюдами и дополнительным временем для сна. Это может привести к набору лишних килограммов, вызывая стресс по возвращении домой. Вместо того чтобы винить себя, важно понимать, что отдых необходим всем, и постоянное самокритикование только усилит стресс и замедлит процесс похудения.

Как быстро сбросить вес и восстановиться после отпуска
Фото: flickr.com by Charlotte Astrid is licensed under CC BY 2.0.

Вместо строгих диет и срочных методов похудения, лучше постепенно переходить к более здоровому питанию, не отказываясь полностью от любимых угощений. Регулярное питание порциями поможет избежать голодания, а употребление большего количества воды поможет избавиться от отеков. Добавление физической активности в режим дня, такие как прогулки или упражнения по йоге, поможет вернуться в форму.

Не стоит забывать и об отдыхе: достаточный сон важен для восстановления организма после отпуска.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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