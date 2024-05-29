Спасение для кожи: лучшие средства для увлажнения после солнечных дней

После солнца: как вернуть коже гладкость и увлажнение с помощью этих средств

1:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

После воздействия солнца коже тела требуется интенсивное увлажнение. Вот несколько бьюти-средств, которые помогут справиться с сухостью и насытить кожу влагой:

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Увлажняющий лосьон с маслом какао и витамином Е от Palmer's: этот лосьон обеспечивает глубокое увлажнение, быстро впитывается и создает защитный барьер, удерживающий влагу на 24 часа. Он подходит для нормальной и очень сухой кожи, склонной к экземе, эффективно восстанавливая и смягчая ее.

Баттер для тела BOOTYLICIOUS от BEAUTIFIC: этот баттер не только увлажняет, но и борется с целлюлитом, оставляя кожу мягкой, гладкой и подтянутой. Быстро впитывается без липкости, а аромат свежего манго поднимает настроение. В состав входят масла манго, жожоба, ши и сладкого миндаля, а также пантенол, который устраняет чувство стянутости и успокаивает кожу.

Сухое масло для тела с макадамией и арганой от Zeitun Wellness: идеально подходит для поддержания эластичности и мягкости кожи. Натуральные масла в составе интенсивно увлажняют и питают кожу. Масла макадамии и арганы повышают упругость, масла зародышей пшеницы и миндаля способствуют смягчению и заживлению, а масла апельсина и лимона выравнивают тон кожи и борются с целлюлитом. Масло имеет комфортную текстуру, мгновенно впитывается и подходит для ежедневного ухода и массажа.