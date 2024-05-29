Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Высоцкий был недоволен тем, как с ним поступили во время съёмок "Стряпухи"
Роскосмос сообщил о сходе с орбиты космического корабля "Прогресс МС-25"
Фитнес-тренер развеяла мифы о создании тонкой талии с помощью упражнений
Более 90% россиян остаются жить дома на время ремонта, показал опрос
Учёные из Европы разработали новый штамм коровьей оспы для лечения рака
Топ-18 самых страшных мостов в мире
Власти Подмосковья обязали застройщиков обеспечить жильём складских работников
Как избежать покупки автомобиля в залоге: советы экспертов
Добавьте кофейную гущу гортензии, чтобы сохранить цвет
Спасение для кожи: лучшие средства для увлажнения после солнечных дней

После солнца: как вернуть коже гладкость и увлажнение с помощью этих средств

1:35
Моя семья » Красота и стиль

После воздействия солнца коже тела требуется интенсивное увлажнение. Вот несколько бьюти-средств, которые помогут справиться с сухостью и насытить кожу влагой:

После солнца: как вернуть коже гладкость и увлажнение с помощью этих средств
Фото: commons.wikimedia.org by Dennis Wong is licensed under CC BY 2.0
  • Увлажняющий лосьон с маслом какао и витамином Е от Palmer's: этот лосьон обеспечивает глубокое увлажнение, быстро впитывается и создает защитный барьер, удерживающий влагу на 24 часа. Он подходит для нормальной и очень сухой кожи, склонной к экземе, эффективно восстанавливая и смягчая ее.
  • Баттер для тела BOOTYLICIOUS от BEAUTIFIC: этот баттер не только увлажняет, но и борется с целлюлитом, оставляя кожу мягкой, гладкой и подтянутой. Быстро впитывается без липкости, а аромат свежего манго поднимает настроение. В состав входят масла манго, жожоба, ши и сладкого миндаля, а также пантенол, который устраняет чувство стянутости и успокаивает кожу.
  • Сухое масло для тела с макадамией и арганой от Zeitun Wellness: идеально подходит для поддержания эластичности и мягкости кожи. Натуральные масла в составе интенсивно увлажняют и питают кожу. Масла макадамии и арганы повышают упругость, масла зародышей пшеницы и миндаля способствуют смягчению и заживлению, а масла апельсина и лимона выравнивают тон кожи и борются с целлюлитом. Масло имеет комфортную текстуру, мгновенно впитывается и подходит для ежедневного ухода и массажа.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Ехать ли в Крым и Сочи: опубликована карта-анализ атакованных курортов юга

Аналитики ответили на вопрос "ехать ли в Крым и Краснодарский край в 2024 году", опубликовав анализ ситуации, список и карту курортов юга РФ, атакованных ВСУ.

МСБ: Туристер опубликовал карту атакованных городов-курортов юга РФ
Комик Азамат Мусагалиев покинул ТНТ из-за окончания контракта
Стало известно, почему Азамат Мусагалиев покинул ТНТ
Можно ли использовать опилки в огороде
Секрет гладких пяток: эффективный домашний уход от мастера педикюра
Ставка ВСУ на спецназ не сыграла: профессиональные боевики разбиты Дмитрий Плотников Афганистан выполнил условия РФ для политического признания Талибана* Любовь Степушова Байден официально отменил победу СССР во Второй мировой войне Олег Володин
Если не успели высадить огурцы: рассказываем, когда это сделать
Не сорняк, а алмаз: это растение многие топчут и выбрасывают, а зря — польза от него для сада огромна
Всё для победы. Завод "Алабуга" в Татарстане планирует выпускать в год 6 тысяч ударных дронов
Всё для победы. Завод "Алабуга" в Татарстане планирует выпускать в год 6 тысяч ударных дронов
Последние материалы
Высоцкий был недоволен тем, как с ним поступили во время съёмок "Стряпухи"
Роскосмос сообщил о сходе с орбиты космического корабля "Прогресс МС-25"
Фитнес-тренер развеяла мифы о создании тонкой талии с помощью упражнений
Более 90% россиян остаются жить дома на время ремонта, показал опрос
Учёные из Европы разработали новый штамм коровьей оспы для лечения рака
Топ-18 самых страшных мостов в мире
Власти Подмосковья обязали застройщиков обеспечить жильём складских работников
Как избежать покупки автомобиля в залоге: советы экспертов
Добавьте кофейную гущу гортензии, чтобы сохранить цвет
Польша не запрещает Украине использовать своё вооружение против регионов России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников