Как сделать взбитое мыло в домашних условиях: простой рецепт с кокосовым и эфирными маслами

Создайте своё взбитое мыло: пошаговый рецепт для роскошного ухода за кожей

1:44 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вам надоел один и тот же гель для душа каждое утро? Хотите разнообразить свои водные процедуры чем-то более ароматным и приятным? Попробуйте создать взбитое мыло с насыщенным ароматом и невероятно мягкой текстурой. Прочитайте ниже рецепт от femina.in, как сделать это самостоятельно, и наслаждайтесь новым уровнем комфорта в душе.

Фото: Own work by MarkBuckawicki is licensed under public domain

Для создания взбитого мыла вам понадобятся

Половина бруска кастильского мыла

8 столовых ложек очищенной воды

1 чайная ложка глицерина

3 столовые ложки кокосового масла

2 чайные ложки эфирного масла по вашему выбору

1 чайная ложка пищевого красителя на ваш выбор

Кокосовое масло придаст вашему мылу питательные свойства, делая кожу не только чистой, но и увлажненной. Эфирные масла добавят вашему средству не только удивительный аромат, но и дополнительные увлажняющие свойства. Наш фаворит – лавандовое, но вы можете выбрать любое по вашему вкусу.

Шаги приготовления

Натереть кастильское мыло и добавить его в небольшую кастрюлю с очищенной водой. Доведите смесь до кипения, помешивая до полного растворения мыла. Добавьте глицерин и кокосовое масло. Перелейте смесь в жаропрочную миску и дайте ей остыть до температуры чуть выше комнатной. Введите эфирные масла и пищевой краситель, взбейте средство миксером до получения однородной массы. Ваше взбитое мыло готово!

Используйте взбитое мыло так же, как и обычный гель для душа, наслаждаясь его текстурой ароматом при каждом использовании.

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