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От крема до скраба: три косметических лайфхака с куркумой для кожи и губ

Три уникальных бьюти-секрета с куркумой для совершенства кожи

1:35
Моя семья » Красота и стиль

Куркума - это не только любимая специя в индийской кухне, она также ценится за свои косметические свойства. Этот древний ингредиент давно используется для лечения ран, осветления кожи и многих других целей. Вот три уникальных бьюти-лайфхака с куркумой от femina.in, которые помогут вам в уходе за собой.

Три уникальных бьюти-секрета с куркумой для совершенства кожи
Фото: flickr.com by formulatehealth is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Коррекция тонального крема

Эта специя может стать вашим секретным ингредиентом для создания идеального тонального крема. Если вам трудно подобрать подходящий оттенок продукта, попробуйте добавить немного куркумы. Просто смешайте небольшое количество специи с тональным кремом и нанесите на кожу. Этот трюк поможет подобрать идеальный оттенок и придать лицу золотистое сияние.

Эффективный скраб для губ

Куркума может помочь в борьбе с пигментацией губ. Создайте быстрый скраб, смешав немного этой специи с вазелином. Этот скраб поможет удалить ороговевшие клетки кожи и придать вашим губам нежность и гладкость.

Лечение прыщей

Благодаря антибактериальным свойствам, куркума может быть эффективным средством для борьбы с прыщами. Смешайте её с гелем алоэ вера и нанесите на проблемные участки, как точечное лечение. Это поможет быстро заживить воспаления и снизить раздражение кожи.

Перед использованием этих лайфхаков, важно провести тест на аллергию. Помните, что каждый человек уникален, и реакция на продукты может различаться.

Куркума от прыщей
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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