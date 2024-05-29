Забота о коже перед и после тренировки: простой план для здоровья и сияния

Важно помнить, что забота о коже до и после тренировки играет ключевую роль. Влага, пот, пыль - все это может негативно сказаться на ней, если не предпринять соответствующие меры. Но не волнуйтесь! Мы с femina.in подготовили для вас простой и эффективный план ухода за кожей до и после упражнений, который поможет вам сохранить её здоровье и сияние.
Начните тренировку с чистой кожи, чтобы избежать засорения пор маслом, потом и грязью, что может привести к появлению прыщей и раздражений.
Пот может обезвоживать кожу, поэтому после очищения используйте увлажняющий крем и бальзам для губ, чтобы предотвратить сухость.
Если тренировка на открытом воздухе, обязательно используйте солнцезащитный крем с SPF 50 для защиты кожи от ультрафиолетового излучения.
Перед тем как прикоснуться к коже, вымойте руки, чтобы не передавать грязь и бактерии.
Сразу после тренировки примите душ, чтобы избежать раздражения и инфекций, вызванных потом.
После душа нанесите увлажняющий крем и не забудьте пить много воды для поддержания гидратации.
Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете сохранить кожу здоровой и сияющей даже во время активной тренировки.
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