Забота о коже перед и после тренировки: простой план для здоровья и сияния

Как правильно ухаживать за кожей до и после тренировки?

1:33 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Важно помнить, что забота о коже до и после тренировки играет ключевую роль. Влага, пот, пыль - все это может негативно сказаться на ней, если не предпринять соответствующие меры. Но не волнуйтесь! Мы с femina.in подготовили для вас простой и эффективный план ухода за кожей до и после упражнений, который поможет вам сохранить её здоровье и сияние.

Фото: commons.wikimedia.org by Ed Yourdon is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Шаги до тренировки

Умывание

Начните тренировку с чистой кожи, чтобы избежать засорения пор маслом, потом и грязью, что может привести к появлению прыщей и раздражений.

Увлажнение

Пот может обезвоживать кожу, поэтому после очищения используйте увлажняющий крем и бальзам для губ, чтобы предотвратить сухость.

Защита от солнца

Если тренировка на открытом воздухе, обязательно используйте солнцезащитный крем с SPF 50 для защиты кожи от ультрафиолетового излучения.

Шаги после тренировки

Избегайте прикосновений к лицу

Перед тем как прикоснуться к коже, вымойте руки, чтобы не передавать грязь и бактерии.

Принятие душа

Сразу после тренировки примите душ, чтобы избежать раздражения и инфекций, вызванных потом.

Увлажнение

После душа нанесите увлажняющий крем и не забудьте пить много воды для поддержания гидратации.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете сохранить кожу здоровой и сияющей даже во время активной тренировки.

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