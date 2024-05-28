Как сделать натуральный грейпфрутовый скраб для лица и тела: пошаговый рецепт

Натуральный скраб с грейпфрутом: сияющая кожа без затрат

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Салициловая кислота отлично отшелушивает кожу, лечит прыщи, удаляет омертвевшие клетки и очищает поры. Этот удивительный компонент содержится в грейпфруте, который легко найти в любом магазине. Создайте натуральный скраб с этим фруктом своими руками по рецепту femina.in, чтобы наслаждаться здоровой и сияющей кожей, не тратя деньги на дорогие продукты.

Фото: Wikipedia by Ivar Leidus is licensed under CC BY-SA 4.0

Ингредиенты

1 грейпфрут

½ стакана сахара

3 столовые ложки миндального масла

Способ приготовления

Разрежьте грейпфрут и отделите мякоть от мембраны. Эту часть можно съесть или использовать для скраба. Поместите мембрану и сердцевину грейпфрута в блендер вместе с сахаром и миндальным маслом. Смешивайте в течение 45 секунд до получения однородной массы. Перелейте получившуюся смесь в банку с герметичной крышкой. Применение: Нанесите скраб на предварительно очищенную влажную кожу. Массируйте её круговыми движениями, затем смойте тёплой водой. Используйте этот скраб для лица и тела, избегая областей с чувствительной кожей. Обязательно сделайте тест на аллергию перед первым применением. Используйте скраб два раза в неделю для достижения наилучших результатов.

Скраб с грейпфрутом – это эффективное и натуральное средство для ухода за кожей, которое можно легко приготовить дома. Он поможет вам поддерживать кожу чистой, свежей и здоровой, при этом не требуя значительных затрат. Попробуйте этот рецепт и насладитесь результатами!

Скрабы для тела: РЕЦЕПТЫ грейпфрут ИМБИРЬ апельсин Мята(Eng.Subt.)/ DIY FreshBodyScrubs