Как сделать натуральный грейпфрутовый скраб для лица и тела: пошаговый рецепт

Салициловая кислота отлично отшелушивает кожу, лечит прыщи, удаляет омертвевшие клетки и очищает поры. Этот удивительный компонент содержится в грейпфруте, который легко найти в любом магазине. Создайте натуральный скраб с этим фруктом своими руками по рецепту femina.in, чтобы наслаждаться здоровой и сияющей кожей, не тратя деньги на дорогие продукты.
Фото: Wikipedia by Ivar Leidus is licensed under CC BY-SA 4.0
Ингредиенты
1 грейпфрут
½ стакана сахара
3 столовые ложки миндального масла
Способ приготовления
Разрежьте грейпфрут и отделите мякоть от мембраны. Эту часть можно съесть или использовать для скраба.
Поместите мембрану и сердцевину грейпфрута в блендер вместе с сахаром и миндальным маслом.
Смешивайте в течение 45 секунд до получения однородной массы.
Перелейте получившуюся смесь в банку с герметичной крышкой.
Применение:
Нанесите скраб на предварительно очищенную влажную кожу.
Массируйте её круговыми движениями, затем смойте тёплой водой.
Используйте этот скраб для лица и тела, избегая областей с чувствительной кожей.
Обязательно сделайте тест на аллергию перед первым применением.
Используйте скраб два раза в неделю для достижения наилучших результатов.
Скраб с грейпфрутом – это эффективное и натуральное средство для ухода за кожей, которое можно легко приготовить дома. Он поможет вам поддерживать кожу чистой, свежей и здоровой, при этом не требуя значительных затрат. Попробуйте этот рецепт и насладитесь результатами!
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