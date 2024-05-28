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Как сделать натуральный грейпфрутовый скраб для лица и тела: пошаговый рецепт

Натуральный скраб с грейпфрутом: сияющая кожа без затрат

1:40
Моя семья » Красота и стиль

Салициловая кислота отлично отшелушивает кожу, лечит прыщи, удаляет омертвевшие клетки и очищает поры. Этот удивительный компонент содержится в грейпфруте, который легко найти в любом магазине. Создайте натуральный скраб с этим фруктом своими руками по рецепту femina.in, чтобы наслаждаться здоровой и сияющей кожей, не тратя деньги на дорогие продукты.

Натуральный скраб с грейпфрутом: сияющая кожа без затрат
Фото: Wikipedia by Ivar Leidus is licensed under CC BY-SA 4.0

Ингредиенты

  • 1 грейпфрут
  • ½ стакана сахара
  • 3 столовые ложки миндального масла

Способ приготовления

  1. Разрежьте грейпфрут и отделите мякоть от мембраны. Эту часть можно съесть или использовать для скраба.
  2. Поместите мембрану и сердцевину грейпфрута в блендер вместе с сахаром и миндальным маслом.
  3. Смешивайте в течение 45 секунд до получения однородной массы.
  4. Перелейте получившуюся смесь в банку с герметичной крышкой.
  5. Применение:
  6. Нанесите скраб на предварительно очищенную влажную кожу.
  7. Массируйте её круговыми движениями, затем смойте тёплой водой.
  8. Используйте этот скраб для лица и тела, избегая областей с чувствительной кожей.
  9. Обязательно сделайте тест на аллергию перед первым применением.
  10. Используйте скраб два раза в неделю для достижения наилучших результатов.

Скраб с грейпфрутом – это эффективное и натуральное средство для ухода за кожей, которое можно легко приготовить дома. Он поможет вам поддерживать кожу чистой, свежей и здоровой, при этом не требуя значительных затрат. Попробуйте этот рецепт и насладитесь результатами!

Скрабы для тела: РЕЦЕПТЫ грейпфрут ИМБИРЬ апельсин Мята(Eng.Subt.)/ DIY FreshBodyScrubs
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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