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Секреты омолаживающих стрижек: волшебные прически, которые вернут вам молодость на 10 лет

Получите эффект молодости: прически, которые вернут вам 10 лет

1:32
Моя семья » Красота и стиль

Если вы столкнулись с морщинами и потерей овала лица, не торопитесь обращаться за инъекциями или операциями. На первых порах можно попробовать справиться с этими проблемами самостоятельно. Один из ключевых шагов — правильный уход за кожей и подбор стрижки, способной придать вам эффект омоложения на целых 10 лет. В нашей подборке вы найдете самые эффективные варианты.

Получите эффект молодости: прически, которые вернут вам 10 лет
Фото: Wikipedia by Kim Newberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  • Стрижка "драпированные слои": Этот стиль представляет собой вариацию на тему стрижки Рейчел или лестницы. Волосы стригутся слоями, учитывая особенности формы лица клиента. Это позволяет скрыть или подчеркнуть определенные черты. Можно сделать слои у лица, чтобы замаскировать брыли, а челка поможет скрыть морщины и подчеркнуть красоту глаз.
  • Перевернутый боб: Классическая стрижка, ставшая популярной в нулевых, возвращается. При этой стрижке характерным является объемный укороченный затылок и удлиненные пряди к лицу. "Пош спайс" идеально подходит для тонких волос, придавая им дополнительный объем и визуально приподнимая овал лица.
  • Стрижка "шегги": Это так называемая "лохматая" стрижка, выстригаемая слоями с элементами небрежности. Она придает подвижность прическе, что визуально омолаживает образ. Шегги также придает дополнительный объем волосам и легко укладывается, что делает ее привлекательной для многих женщин.

 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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