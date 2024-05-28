Почему волосы выпадают после похода к парикмахеру, и кто несет ответственность за этот неприятный эффект

После похода к парикмахеру многие женщины сталкиваются с проблемой выпадения волос, и они утверждают, что это не случайность. Некоторые из них сообщают, что волосы начали выпадать после того, как мастер использовал бритву или филировочные ножницы. В таких случаях стилист может неумело подстричь волосы, что приводит к повреждению структуры и стержня волоса, вызывая их выпадение.
Другие причины могут быть связаны с агрессивными химическими процедурами, такими как ботокс для волос или кератиновое выпрямление, которые в сочетании с окрашиванием и осветлением могут оказать слишком сильное воздействие на волосы.
Однако, в некоторых случаях проблемы с волосами могут быть вызваны и другими факторами, такими как авитаминоз, гормональные сбои или стресс. Если у основания выпавших волос виден белый корешок, возможно, стоит обратиться к трихологу для дальнейших консультаций.
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