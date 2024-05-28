Почему волосы выпадают после похода к парикмахеру, и кто несет ответственность за этот неприятный эффект

Почему волосы выпадают после стрижки: истина о влиянии стилиста

1:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

После похода к парикмахеру многие женщины сталкиваются с проблемой выпадения волос, и они утверждают, что это не случайность. Некоторые из них сообщают, что волосы начали выпадать после того, как мастер использовал бритву или филировочные ножницы. В таких случаях стилист может неумело подстричь волосы, что приводит к повреждению структуры и стержня волоса, вызывая их выпадение.

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Другие причины могут быть связаны с агрессивными химическими процедурами, такими как ботокс для волос или кератиновое выпрямление, которые в сочетании с окрашиванием и осветлением могут оказать слишком сильное воздействие на волосы.

Однако, в некоторых случаях проблемы с волосами могут быть вызваны и другими факторами, такими как авитаминоз, гормональные сбои или стресс. Если у основания выпавших волос виден белый корешок, возможно, стоит обратиться к трихологу для дальнейших консультаций.