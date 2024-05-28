Развенчание мифов о целлюлите: правда и методы борьбы

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Пять удивительных фактов о целлюлите: как с ним справиться

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Целлюлит есть у почти 90% женщин, даже у тех, кто соответствует стандартам стройности. Существует много мифов о его причинах и способах избавления.

Пять удивительных фактов о целлюлите: как с ним справиться
Фото: commons.wikimedia.org by Lanzi is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Целлюлит не вызван токсинами в организме. Он появляется, когда жировые отложения пробиваются сквозь слои соединительной ткани под кожей, чаще всего в области ягодиц и бедер. Ослабление соединительной ткани может быть связано с гормональными дисбалансами, недостатком физической активности, избытком жира и плохим кровообращением.

У женщин целлюлит встречается чаще, чем у мужчин, из-за большего количества жира на бедрах и животе и меньшего количества поддерживающей соединительной ткани. Однако около 10% мужчин также страдают от целлюлита.

С возрастом целлюлит усиливается, так как выработка эстрогена снижается, ухудшая кровообращение и разрушая соединительную ткань.

Генетика также играет роль: если у вашей матери и бабушки был целлюлит, у вас он тоже может появиться. Тем не менее, диета, физические упражнения и поддержание здорового веса могут помочь.

Целлюлит бывает у женщин всех форм и размеров, не только у тех, кто не в хорошей физической форме. Лишний вес делает целлюлит более заметным, но он встречается даже у очень стройных и активных женщин, таких как модели Victoria's Secret.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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