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Солярий: реальная угроза здоровью кожи

Солярий вместо солнечных лучей: насколько высок риск развития рака

2:17
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Мода на загорелую кожу выглядит безобидно, но на самом деле это не так. Многие считают, что солярий менее вреден, чем солнечный свет, но медики предупреждают, что искусственный загар представляет значительный риск для здоровья.

Солярий вместо солнечных лучей: насколько высок риск развития рака
Фото: openverse.org by ibm4381 is licensed under CC BY 2.0.

Интегративный врач-онколог Хамис Магомедова рассказала о негативных последствиях использования солярия. По ее словам, безопасного солярия не существует, так как любое ультрафиолетовое излучение несет риски. Онкологические заболевания кожи, такие как меланома, базалиома и плоскоклеточный рак, стали очень распространенными. Регулярные визиты в солярий повышают риск развития онкологии кожи: каждая процедура увеличивает этот риск на 20%. Ультрафиолет повреждает ДНК клеток эпителия, что может привести к раку. В некоторых странах, таких как США, Швеция, Бельгия и Франция, введены строгие ограничения на использование соляриев, особенно для молодых людей. Исследования показали, что у людей до 30 лет, которые часто посещают солярий, вероятность развития меланомы возрастает на 75%, а плоскоклеточного рака — на 58%. У молодых женщин с белой кожей риски особенно высоки. Кроме того, регулярное посещение соляриев может привести к психологической зависимости от загара.

Существует множество мифов о солярии. Один из них — что солярий помогает вырабатывать витамин D. Однако, как объясняет Хамис, для этого нужны UVB-лучи, которых нет в искусственном свете солярия. Также ошибочно считать, что загар в солярии защищает от солнечных ожогов. На самом деле, сгореть на солнце можно в любом случае. Сокращение воздействия ультрафиолета на кожу помогает избежать предраковых состояний и меланомы. Это особенно важно для людей с многочисленными родинками, пигментными пятнами и повышенной чувствительностью к солнцу. Хамис подчеркивает, что безопасность загара в солярии — это миф, и воздержание от него поможет сохранить здоровье кожи.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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