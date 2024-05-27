Вечные классики маникюра: пять дизайнов, которые никогда не выходят из моды

Пять стильных направлений маникюра, которые всегда в тренде

0:45 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Модные тенденции в маникюре могут меняться так же быстро, как погода в сентябре, но некоторые классические дизайны всегда остаются актуальными.

Фото: flickr.com by Becky Stern from Brooklyn, USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Френч, хотя и не имеющий отношения к Франции, остается одним из самых популярных стилей маникюра. Нюдовый дизайн также востребован, благодаря своей универсальности и элегантности. Красный маникюр, история которого насчитывает тысячелетия, всегда остается символом страсти и элегантности.

Блестки, вмешанные в спокойные оттенки, придают ногтям праздничный вид, а спокойные оттенки, такие как коричневый или серый, подходят для любого случая, дополняя образ и не отвлекая внимание.



