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Вечные классики маникюра: пять дизайнов, которые никогда не выходят из моды

Пять стильных направлений маникюра, которые всегда в тренде

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Моя семья » Красота и стиль

Модные тенденции в маникюре могут меняться так же быстро, как погода в сентябре, но некоторые классические дизайны всегда остаются актуальными.

Пять стильных направлений маникюра, которые всегда в тренде
Фото: flickr.com by Becky Stern from Brooklyn, USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Френч, хотя и не имеющий отношения к Франции, остается одним из самых популярных стилей маникюра. Нюдовый дизайн также востребован, благодаря своей универсальности и элегантности. Красный маникюр, история которого насчитывает тысячелетия, всегда остается символом страсти и элегантности.

Блестки, вмешанные в спокойные оттенки, придают ногтям праздничный вид, а спокойные оттенки, такие как коричневый или серый, подходят для любого случая, дополняя образ и не отвлекая внимание.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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