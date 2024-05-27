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Как безопасно снять гель-лак дома: практические советы

Как безопасно удалить гель-лак дома и сохранить здоровье ногтей

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Маникюр с гель-лаком — это удобно и стильно, а носить его можно до месяца. Однако для снятия покрытия обычно требуется обратиться к мастеру. Если это невозможно, существуют простые лайфхаки, которые помогут снять гель-лак дома.

Как безопасно удалить гель-лак дома и сохранить здоровье ногтей
Фото: Openverse by Dave Hamster is licensed under CC BY 2.0

Первый способ — замачивание. Для этого погрузите ногти в ацетоновую жидкость для снятия лака на 10-15 минут. Чтобы защитить кожу пальцев, можно использовать перчатки. После замачивания остатки гель-лака легко удалить апельсиновой палочкой.

Второй способ — обертывание. Смажьте пространство вокруг ногтя вазелином, вырежьте из ватного диска кусочки по размеру ногтя, смочите их в ацетоне и замотайте пальцы пищевой пленкой. Подержите 20 минут, затем разверните пленку и удалите остатки лака влажной тряпочкой.

Третий способ — использование безацетоновой жидкости. Пропитайте раствором ватный диск, прижмите его к ногтю, оберните фольгой или пищевой пленкой, подождите 10 минут и аккуратно снимите остатки геля.

Четвертый способ — специальные фольгированные салфетки, пропитанные раствором. Они работают как абразив и как химическое средство для снятия. Однако часто пользоваться этими методами не рекомендуется, так как они могут повредить ногти.

Если вы не можете регулярно посещать мастера, лучше отказаться от гель-лака в пользу обычных покрытий.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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