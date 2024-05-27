Семь универсальных оттенков помады, которые подходят каждой женщине

Семь оттенков помады, подходящих каждому

1:33 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Правильный оттенок помады играет ключевую роль в завершении макияжа, придавая образу завершенность и выразительность. Однако выбор подходящего оттенка может быть непрост, поэтому визажисты рекомендуют иметь несколько универсальных оттенков помады, которые подходят практически каждой женщине и гармонично сочетаются с различными нарядами, аксессуарами и цветами волос.

Фото: flickr.com by O Boticário SPFW is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Нюдовая помада с коралловым оттенком: создает свежий и отдохнувший вид. Рекомендуется выбирать помаду с легким блеском для добавления объема и увлажнения губ.

Красные помады: яркий и женственный оттенок, подходящий для любого случая. Важно выбирать холодные оттенки, которые придают белоснежности зубам и подчеркивают яркость глаз.

Розовая помада: молодой и женственный оттенок, который можно использовать не только для губ, но и для щек. Создает гармоничный и свежий образ.

Бежевая блестящая помада: возвращает моду 80-х и 90-х, выглядит стильно и элегантно, особенно в сочетании с ярким макияжем глаз.

Персиковая помада: идеальный выбор для лета, освежает образ и выгодно выделяет загорелую кожу.

Помада в коричневых тонах: возвращение тренда 90-х, создает изысканный и элегантный образ.

Помада в розово-сливовом оттенке: освежает образ и придает губам ягодный акцент, создавая освежающий и выразительный вид.