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Семь универсальных оттенков помады, которые подходят каждой женщине

Семь оттенков помады, подходящих каждому

1:33
Моя семья » Красота и стиль

Правильный оттенок помады играет ключевую роль в завершении макияжа, придавая образу завершенность и выразительность. Однако выбор подходящего оттенка может быть непрост, поэтому визажисты рекомендуют иметь несколько универсальных оттенков помады, которые подходят практически каждой женщине и гармонично сочетаются с различными нарядами, аксессуарами и цветами волос.

Семь оттенков помады, подходящих каждому
Фото: flickr.com by O Boticário SPFW is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
  • Нюдовая помада с коралловым оттенком: создает свежий и отдохнувший вид. Рекомендуется выбирать помаду с легким блеском для добавления объема и увлажнения губ.
  • Красные помады: яркий и женственный оттенок, подходящий для любого случая. Важно выбирать холодные оттенки, которые придают белоснежности зубам и подчеркивают яркость глаз.
  • Розовая помада: молодой и женственный оттенок, который можно использовать не только для губ, но и для щек. Создает гармоничный и свежий образ.
  • Бежевая блестящая помада: возвращает моду 80-х и 90-х, выглядит стильно и элегантно, особенно в сочетании с ярким макияжем глаз.
  • Персиковая помада: идеальный выбор для лета, освежает образ и выгодно выделяет загорелую кожу.
  • Помада в коричневых тонах: возвращение тренда 90-х, создает изысканный и элегантный образ.
  • Помада в розово-сливовом оттенке: освежает образ и придает губам ягодный акцент, создавая освежающий и выразительный вид.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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