Избегайте пяти ошибок при использовании масок для лица: секреты эффективного ухода

Пять главных ошибок в использовании масок для лица

1:23 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Маски для лица — это быстрый, удобный и эффективный способ ухода за кожей, который стал популярным средством в бьюти-индустрии. Однако использование масок может принести больше вреда, чем пользы, если допускать распространенные ошибки.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Во-первых, неправильная подготовка кожи. Для того чтобы компоненты маски проникли глубоко, кожу нужно хорошо очистить, используя не только мицеллярную воду, но и пенку или гель, а также тоник или тонер. Это открывает поры и улучшает проникновение активных компонентов маски. Во-вторых, необходимо учитывать тип кожи при выборе маски, так как каждая из них решает свои задачи. Например, питательная маска подойдет для сухой кожи, но может сделать жирную еще более блестящей. В-третьих, важно соблюдать оптимальное время действия маски на коже, указанное в инструкции, чтобы избежать обратного эффекта. В-четвертых, необходимо разгладить маску по лицу, особенно если это тканевая или гидрогелевая маска, чтобы обеспечить ее плотное прилегание и максимальный эффект.

И, наконец, говорение с маской на лице может негативно сказаться на результате процедуры, поэтому лучше уделить этому времени для отдыха или медитации.