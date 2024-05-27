Шесть опасных бьюти-мифов: почему следовать им это плохая идея

Шесть неудачных бьюти-советов из интернета

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Учение о красоте в интернете может быть интересным, но некоторые советы могут быть опасными и нанести реальный вред. Эти советы не следует включать в ежедневный уход за собой.

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Кокосовое масло вместо крема: хоть масло кокоса может иметь полезные свойства для кожи и волос, его использование как крема может забить поры и вызвать появление прыщей. Прокалывание прыщей: вскрывание прыщей может усугубить воспаление и привести к серьезным инфекциям. Сок лимона для пилинга: сок лимона слишком агрессивен для кожи лица и может вызвать ожоги, покраснения и шелушения. Маска из яичных желтков: если маска из желтков отлично подходит для волос, то для лица она может забить поры и вызвать воспаления, а также представлять риск заражения сальмонеллой. Маска из адсорбентов: нанесение лекарственного геля на лицо может вызвать неприятные ощущения, а кожа станет красной и воспаленной. Печенье вместо туши для ресниц: нанесение печенья на ресницы может вызвать аллергическую реакцию и травму роговицы, если оно попадет в глаза.

