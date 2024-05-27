Секреты макияжа: как избежать визуального старения глаз

Макияж глаз, который подчёркивает возраст вместо красоты

1:02 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Подводка для глаз, тени и другие продукты макияжа могут либо подчеркнуть естественную красоту, либо, наоборот, добавить лет. Чёрная подводка, хоть и является классикой, может сделать взгляд более жёстким и выделить морщины.

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Для ежедневного макияжа лучше выбирать не столь резкие стрелки, а более мягкие и естественные. Матовые тени могут создать чистый образ, но при этом подчеркнуть морщины и вызвать визуальный эффект сухости. Поэтому для добавления сияния и естественности стоит приглядеться к теням с блеском. Подводка внутри нижнего века может сделать глаза более крупными, но если просто подчеркнуть слизистую, это может придать взгляду плоскость и добавить лет.

Использование серых теней может усилить впечатление усталости и невыразительности взгляда, визуально прибавив возраст. Вместо этого стоит предпочесть тауповые оттенки, близкие к цвету кожи.