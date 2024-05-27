Защита от солнечных лучей: важные моменты и советы для здоровой кожи

Есть ли польза в общении с ультрафиолетом и как правильно загорать

1:03 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Солнечные лучи несут множество пользы для здоровья, способствуя выработке витамина D и улучшая настроение за счёт синтеза гормонов счастья. Однако их чрезмерное воздействие может привести к ускоренному старению кожи и повышенному риску развития рака.

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Для защиты кожи следует использовать солнцезащитные средства, которые работают по принципу экрана, отражая ультрафиолетовые лучи. Эти средства могут содержать различные фильтры, в том числе физические и химические. Нанесение правильного количества крема также важно, идеально — порция размером с два пальца. Подбирая солнцезащитный крем, необходимо обратить внимание на индекс защиты SPF, выбирая подходящий по времени пребывания на солнце. Рекомендуется также иметь средства с разной степенью защиты для разных условий и периодов загара.

После солнечных ванн важно использовать средства с пометкой "после загара", чтобы закрепить загар и увлажнить кожу.