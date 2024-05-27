Секреты визажистов: как сделать дневной макияж безупречным

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Подними макияж на новый уровень: советы профессиональных визажистов

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Даже обычный дневной макияж может выглядеть более выигрышно, если использовать техники и лайфхаки от опытных визажистов. Красивая, сияющая кожа — основа идеального макияжа, поэтому специалисты уделяют столько внимания подготовке и коррекции. Никогда не наносите тональный крем прямо на лицо или кисть; сначала выдавите немного на тыльную сторону ладони, затем используйте кисть или спонж, чтобы впечатать его в руку, и только потом переносите на лицо. Это обеспечит ровное покрытие и предотвратит забивание пор. Если вы наносите тон кистью, завершите нанесение чистым спонжем, чтобы удалить излишки и избежать эффекта маски.

Подними макияж на новый уровень: советы профессиональных визажистов
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Попробуйте нанести кремовые корректоры, такие как скульптор, румяна и хайлайтер, до тонального крема. Слегка растушуйте их — под тональной основой они будут выглядеть естественно. Для сияющей кожи нанесите под тональную основу жемчужную базу или вмешайте немного жидкого хайлайтера в крем. При закреплении макияжа пудрой стряхните излишки с кисти и держите её за самый кончик ручки — так слой пудры будет невесомым и ляжет как прозрачная вуаль.

Для макияжа глаз найдите зону выразительности — пересечение вертикальной линии от внешнего края радужки к брови и складки века. Здесь должно проходить максимальное затемнение. Поставьте точку тенями и растушуйте их к внутреннему уголку по складке, создавая эффект натяжения на яблоко глаза. Проработайте межресничную зону для выразительности, используя карандаши, контрастирующие с оттенком радужки: фиолетовый для зелёных глаз, коричневый для голубых. Цветные туши, такие как фиолетовая, синяя или тёмно-зелёная, особенно хороши в возрастном макияже — они делают взгляд ярче без лишней тяжести, и отлично подходят для дневного макияжа.

Никогда не забывайте про нижнее веко: проработайте его светло-коричневыми тенями и добавьте немного хайлайтера по линии роста нижних ресниц, чтобы взгляд стал более распахнутым и свежим. Для губ, вместо заметного контура, используйте карандаш строго по контуру губ и растушуйте его внутрь, затем нанесите тинт подходящего оттенка и блеск для губ. Такой макияж выглядит нежно и стильно. Тестируйте оттенок помады на подушечках пальцев, так как их цвет ближе всего к естественному тону ваших губ.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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