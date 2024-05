Секреты визажистов: как сделать дневной макияж безупречным

Даже обычный дневной макияж может выглядеть более выигрышно, если использовать техники и лайфхаки от опытных визажистов. Красивая, сияющая кожа — основа идеального макияжа, поэтому специалисты уделяют столько внимания подготовке и коррекции. Никогда не наносите тональный крем прямо на лицо или кисть; сначала выдавите немного на тыльную сторону ладони, затем используйте кисть или спонж, чтобы впечатать его в руку, и только потом переносите на лицо. Это обеспечит ровное покрытие и предотвратит забивание пор. Если вы наносите тон кистью, завершите нанесение чистым спонжем, чтобы удалить излишки и избежать эффекта маски.

Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication