Летние оттенки помад: как освежить образ в жаркие дни

Летние оттенки помад, которые придадут свежести вашему образу

Летом хочется использовать как можно меньше декоративных средств, чтобы избежать неприятных ощущений под солнцем. Однако полностью отказаться от косметики не получится, поэтому стоит тщательно подойти к выбору средств для губ. Вот несколько трендовых вариантов, чтобы ваши губы получили заслуженные комплименты.

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Блеск. Да, тот самый глосс, который был популярен еще в школьные годы. Современные блески для губ стали намного комфортнее: они больше не липнут к волосам и не растекаются по щекам. Визажисты рекомендуют выбирать прозрачные блески или цветные глоссы, которые практически сливаются с натуральным цветом губ. Идеальный вариант — блеск, который визуально увеличивает объем губ.

Насыщенный розовый. Визажисты считают, что наряду с алым оттенком в летней косметичке обязательно должен быть розовый, подходящий вашему цветотипу. Пыльный розовый — один из самых универсальных оттенков, идеально подходящий для лета. Если хочется ярких красок, выбирайте насыщенные розовые помады, избегая выбеленных оттенков. Яркий розовый прекрасно смотрится на девушках со светлой кожей и волосами.

Коралловый. Еще один тренд этого лета — коралловый оттенок помады или блеска. Этот теплый оттенок идеально подходит для отпуска, особенно когда кожа приобретает загар. Полупрозрачный коралловый блеск будет уместен как днем, так и вечером, подчеркивая смуглость кожи. Летом лучше отказаться от матовых текстур в пользу более легких и сияющих.