Летние оттенки помад: как освежить образ в жаркие дни

Летом хочется использовать как можно меньше декоративных средств, чтобы избежать неприятных ощущений под солнцем. Однако полностью отказаться от косметики не получится, поэтому стоит тщательно подойти к выбору средств для губ. Вот несколько трендовых вариантов, чтобы ваши губы получили заслуженные комплименты.

Фото: flickr.com by O Boticário SPFW is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic