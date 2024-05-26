Летние оттенки помад: как освежить образ в жаркие дни

Летом хочется использовать как можно меньше декоративных средств, чтобы избежать неприятных ощущений под солнцем. Однако полностью отказаться от косметики не получится, поэтому стоит тщательно подойти к выбору средств для губ. Вот несколько трендовых вариантов, чтобы ваши губы получили заслуженные комплименты.
Блеск. Да, тот самый глосс, который был популярен еще в школьные годы. Современные блески для губ стали намного комфортнее: они больше не липнут к волосам и не растекаются по щекам. Визажисты рекомендуют выбирать прозрачные блески или цветные глоссы, которые практически сливаются с натуральным цветом губ. Идеальный вариант — блеск, который визуально увеличивает объем губ.
Насыщенный розовый. Визажисты считают, что наряду с алым оттенком в летней косметичке обязательно должен быть розовый, подходящий вашему цветотипу. Пыльный розовый — один из самых универсальных оттенков, идеально подходящий для лета. Если хочется ярких красок, выбирайте насыщенные розовые помады, избегая выбеленных оттенков. Яркий розовый прекрасно смотрится на девушках со светлой кожей и волосами.
Коралловый. Еще один тренд этого лета — коралловый оттенок помады или блеска. Этот теплый оттенок идеально подходит для отпуска, особенно когда кожа приобретает загар. Полупрозрачный коралловый блеск будет уместен как днем, так и вечером, подчеркивая смуглость кожи. Летом лучше отказаться от матовых текстур в пользу более легких и сияющих.
Муравьи могут представлять серьезную проблему для жителей домов и коттеджей, особенно в летнее время. Они могут проникнуть в дом через щели и щелочки, искать еду на кухне, испортить продукты или даже нанести вред дому. Поэтому важно знать, как прогнать муравьев с участка, чтобы избавиться от этой назойливой проблемы.