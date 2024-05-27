Сияйте молодостью и красотой: лучшие рецепты масок для лица с семенами чиа

Маски для лица с семенами чиа: природный путь к здоровой и молодой коже

1:54 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Считается, что семена чиа богаты питательными веществами, которые благоприятно влияют на здоровье кожи. Они содержат антиоксиданты и жирные кислоты омега-3, которые делают их ценным ингредиентом для борьбы с преждевременным старением. Маски для лица на основе семян чиа по рецепту femina.in, помогают увлажнить, снять воспаления, очистить поры и сделать кожу более упругой.

Фото: flickr.com by formulatehealth is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Маска для лица с семенами чиа, лимоном и кокосовым маслом

Эта маска помогает бороться со старением кожи и предотвращает появление прыщей. Семена чиа защищают кожу, кокосовое масло увлажняет, а лимон осветляет и обновляет.

Ингредиенты

2 столовые ложки семян чиа

4 столовые ложки кокосового масла

1 столовая ложка лимонного сока

Инструкция по приготовлению

Смешайте все ингредиенты и дайте смеси настояться примерно 30 минут, пока семена чиа не набухнут. Нанесите маску на лицо на 20 минут, затем смойте тёплой водой и нанесите увлажняющий крем.

Маска для лица с семенами чиа, оливковым маслом и медом

Эта маска успокаивает кожу, увлажняет и осветляет ее, помогая избавиться от пигментации и придавая упругость.

Вам понадобится

2 столовые ложки замоченных семян чиа

1 чайная ложка оливкового масла

1 чайная ложка меда

Метод изготовления

Смешайте все ингредиенты и нанесите на лицо на 20 минут, избегая области вокруг глаз. Смойте маску прохладной водой и не забудьте увлажнить кожу.

Эти простые маски на основе семян чиа помогут вашей коже выглядеть моложе и более ухоженной, не выходя из дома.

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