Домашние маски для лица: польза и предостережения от дерматологов

Домашние маски для лица могут приносить массу удовольствия и давать отличные результаты. Натуральные ингредиенты прямо с вашей кухни или немного эфирных масел и тропических фруктов — возможности для создания уникальных рецептов безграничны. Но всегда ли такие маски полезны для кожи? Дерматологи портала femina.in отвечают на этот вопрос.
Доктор Ниведита Даду, известный дерматолог, основатель и председатель дерматологической клиники, утверждает, что маски для лица, сделанные своими руками, могут быть полезны для кожи, так как они питают её необходимыми веществами. Они могут уменьшить многие проблемы, такие как прыщи, шрамы и избыточная работа сальных желёз. Однако важно учитывать некоторые моменты при использовании таких масок.
Придерживайтесь рекомендаций дерматологов и подбирайте ингредиенты, подходящие именно для вашего типа кожи, чтобы получить максимальную пользу от домашних масок.
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