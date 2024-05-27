Домашние маски для лица: польза и предостережения от дерматологов

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Маски для лица своими руками: всегда ли они полезны для кожи?

1:48
Моя семья » Красота и стиль

Домашние маски для лица могут приносить массу удовольствия и давать отличные результаты. Натуральные ингредиенты прямо с вашей кухни или немного эфирных масел и тропических фруктов — возможности для создания уникальных рецептов безграничны. Но всегда ли такие маски полезны для кожи? Дерматологи портала femina.in отвечают на этот вопрос.

Маски для лица своими руками: всегда ли они полезны для кожи?
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Влияние самодельных масок на кожу

Доктор Ниведита Даду, известный дерматолог, основатель и председатель дерматологической клиники, утверждает, что маски для лица, сделанные своими руками, могут быть полезны для кожи, так как они питают её необходимыми веществами. Они могут уменьшить многие проблемы, такие как прыщи, шрамы и избыточная работа сальных желёз. Однако важно учитывать некоторые моменты при использовании таких масок.

Важные рекомендации по использованию домашних масок для лица

  1. Подбирайте маску по типу кожи. Если у вас есть проблемы с акне, обязательно проконсультируйтесь с дерматологом.
  2. Не оставляйте маску на лице более 15-20 минут. Длительное применение может привести к морщинам, провисанию кожи и расширению пор.
  3. Наносите маски не чаще одного раза в неделю. Частое применение может вызвать сухость и зуд кожи.
  4. Не трите лицо слишком энергично при нанесении или снятии маски. Это может вызвать прыщи и темные пятна.
  5. Всегда проводите тест на аллергию перед применением новой маски.

Придерживайтесь рекомендаций дерматологов и подбирайте ингредиенты, подходящие именно для вашего типа кожи, чтобы получить максимальную пользу от домашних масок.

СЕКРЕТ КОРЕЙСКОГО УХОДА: ДОМАШНИЕ МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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