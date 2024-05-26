Отпуск без лишних килограммов: советы диетолога для сохранения формы

Как сохранить форму во время отпуска: советы по поддержанию веса от диетолога

1:44 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Из отпуска часто приносят не только яркие впечатления и красивые фотографии, но и лишние килограммы, с которыми потом нужно бороться. Как же насладиться отдыхом и избежать проблем с фигурой? Мы проконсультировались с диетологом.

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Гастрономический тур? Нет, спасибо!

Это прекрасное развлечение для людей с быстрым обменом веществ и уверенных в своем желудке. Однако, если вы хотите сохранить талию и после отпуска, от таких предложений стоит воздержаться. Дегустация на подобных мероприятиях редко ограничивается скромным угощением — вас ждут долгие прогулки по рынкам и обильные застолья с изобилием блюд и алкоголя. Стоит ли тратить время, потраченное в спортзале, на сомнительное удовольствие? Сомневаемся в этом.

Сохраняйте привычный режим питания

Даже в экзотической стране можно найти блюда, более или менее знакомые вашему желудку. Чем меньше стресса для ЖКТ, тем приятнее ваш отпуск. Завтрак в отеле часто предлагает каши и белковые блюда, поэтому старайтесь делать упор на них и сытно завтракать, постепенно уменьшая порции в течение дня.

Не ставьте себе жестких ограничений

Но и не перебарщивайте. Строгая диета может испортить настроение, однако маленькие удовольствия, такие как кусочек торта или слойка с утра, не скажутся на вашей фигуре, особенно если вы активно проводите отпуск. Если вдруг захотелось мороженого ночью, позвольте себе его, но оставьте в холодильнике до утра — вероятно, с утра вы съедите его спокойно, не бегая за новой порцией.