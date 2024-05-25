Путь к идеальным бровям: пересадка волосков как новое решение

Имплантация бровей: преимущества и недостатки данной процедуры

1:57 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

На сегодняшний день пересадка бровей становится все более востребованной процедурой, привлекательной для многих женщин. В отличие от временных решений, таких как косметическая маскировка или татуаж, которые решают проблему лишь временно и не на все 100%, пересадка волосков в брови является более эффективным и долгосрочным методом. Однако перед тем как решиться на такую процедуру, важно понимать как ее плюсы, так и минусы.

Фото: flickr.com by Kashirin Nickolai is licensed under Attribution 2.0 Generic

Одной из особенностей пересадки бровей является то, что волоски на голове и на бровях имеют несколько различную структуру и фазу роста. На голове волосы могут расти до 5-7 лет, в то время как на бровях этот период составляет лишь 3-4 месяца. Это означает, что донорские волоски, берущиеся с головы, требуют регулярного стрижения и ухода. Новые волоски после пересадки могут быть непослушными и требуют времени, чтобы адаптироваться к новым условиям. Врачи отмечают, что только через пять лет они начинают вести себя естественно и расти медленнее.

Существуют два основных метода пересадки бровей: операбельный (FUT) и безоперационный (FUE). Последний считается более современным и предпочтительным. Опытный специалист может создать естественный вид бровей, учитывая форму и густоту волосков.

Пересадка бровей рекомендуется в случаях, когда существующие брови перестали расти из-за различных факторов, таких как гормональные изменения, активное выщипывание или рубцы. Однако важно обратиться к опытному специалисту и подготовиться к последующему уходу за волосками. Процедура обычно безболезненна и занимает от 1,5 до 2 часов. После нее новые брови можно укладывать, окрашивать и выщипывать.