Три ситуации, когда лучше отказаться от использования помады с матовым финишем

Выбор помады: какие ситуации делают матовую текстуру неоптимальным выбором

1:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Матовая помада может быть отличным выбором как для вечернего макияжа, так и для офисного образа. Однако не каждая женщина может достичь идеального вида, используя матовую помаду. В некоторых ситуациях лучше заменить её на помаду с сатиновым финишем или даже на блеск.

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Если губы сухие, использование матовой помады может выделить морщинки, шелушинки и асимметрию. Если кожа губ быстро становится сухой, или вы не можете увлажнить губы качественно, временно откажитесь от матовой помады. Также стоит быть осторожным, если у вас заметная асимметрия губ.

Хотя тонкие губы не являются абсолютным противопоказанием к использованию матовых помад, они могут выглядеть ещё меньше с матовым покрытием, особенно с темными оттенками. Темные матовые помады могут придать лицу несколько лет и привлечь внимание к тонким губам.

С другой стороны, матовая помада может сделать слишком объемные губы еще более вызывающими. В этом случае визажисты рекомендуют предпочесть сатиновый финиш, чтобы избежать слишком яркого акцента на лице, особенно в дневном макияже.