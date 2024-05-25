Реальные стоимости блонд: что скрывается за идеальным образом

Выпадение волос и дешевый вид: что нужно знать перед окрашиванием в блонд

1:27 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Красивый блонд может мгновенно придать образу стильности, но многие женщины не осознают сложностей, с которыми сталкиваются обладательницы светлых волос. Колорист Виктория Савина раскрыла некоторые из них.

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Окрашивание требует много времени, особенно при использовании сложных техник. Даже для натуральных русых волос это может занять четыре часа, а для темных — еще больше. Это может быть вызовом для женщин, не готовых тратить столько времени на процедуры.

Качественный уход после окрашивания также необходим. Светлые волосы требуют специального ухода, включая использование специальных шампуней, бальзамов, масок и эмульсий. Регулярные визиты к мастеру для салонного ухода также важны.

Быть блондинкой — это дорого. Помимо регулярного ухода, требуются частые посещения салона. Ограничившись одним окрашиванием, можно получить "плоский" и невыразительный цвет. Поддержание формы стрижки также важно, так как осветленные волосы склонны к быстрому истончению.

Качественное окрашивание лучше доверить профессионалам. Самостоятельное осветление редко приносит хорошие результаты, особенно на длинных волосах. Экономия на салоне может привести к серьезным повреждениям волос, что потребует много времени и усилий для восстановления.