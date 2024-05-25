Как избавиться от жира на животе и подготовиться к лету: советы фитнес-тренера

Жир на животе: причины появления и методы избавления

2:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Даже стройных девушек часто беспокоит животик. Почему его так сложно убрать, даже если активно заниматься спортом и избегать сладкого?

Фото: flickr.com by Charlotte Astrid is licensed under CC BY 2.0.

Фитнес-тренер Наталья Романова объясняет, что существует множество причин набора жира на животе, включая неправильное питание, отсутствие физических нагрузок, недосыпание и стресс. Улучшение питания, повышение активности и другие изменения в образе жизни могут помочь избавиться от жира на животе.

Неправильное питание. Когда человек потребляет больше калорий, чем расходует, это приводит к набору веса и увеличению жировых отложений. Продукты с высоким содержанием сахара и трансжиров, такие как фастфуд и выпечка, могут замедлять метаболизм и препятствовать усилиям по сбросу веса.

Отсутствие физических упражнений. Недостаток активности приводит к тому, что организм откладывает излишки калорий в виде жира, особенно на животе.

Слишком много алкоголя. Избыточное употребление алкоголя может вызвать проблемы со здоровьем и привести к накоплению висцерального жира вокруг внутренних органов, от которого сложнее избавиться, чем от подкожного.

Стресс. Гормон кортизол, который помогает организму справляться со стрессом, также влияет на метаболизм. Лишние калории откладываются на животе и других частях тела из-за стресса и переедания.

Генетика. Гены могут влиять на поведение, метаболизм и риск развития заболеваний, связанных с ожирением.

Плохой сон. Недостаток сна связан с увеличением висцерального жира. Мало сна также приводит к нездоровому пищевому поведению, например, эмоциональному перееданию.

Что же делать, чтобы обрести фигуру мечты? Улучшение питания играет ключевую роль. Здоровое, сбалансированное питание поможет сбросить вес и улучшить общее состояние здоровья. Избегайте сахара, жирной пищи и рафинированных углеводов, предпочитайте фрукты и овощи, постные белки и сложные углеводы.

Использование кремов-липолитиков может быть эффективным для борьбы с "упрямым" жиром. Эти косметические средства улучшают кровообращение и делают кожу более упругой и подтянутой.