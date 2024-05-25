Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Диетолог Журавлёва рассказала, почему не стоит покупать клубнику в мае
Тренер объяснил, чем полезно утреннее кардио
Секретный фильм Стивена Спилберга получил дату премьеры
Археологи обнаружили свидетельства миграции человека на острове Тимор
Стало известно, почему кошка опускает лапу в миску с водой
Haval H3: Новый кроссовер для российских дорог и приключений
Эффективные способы против муравьёв
Собчак позабавила необычная вакансия в команде Джозефа Байдена
АКРА как оценщик страховых компаний
Как избавиться от жира на животе и подготовиться к лету: советы фитнес-тренера

Жир на животе: причины появления и методы избавления

2:29
Моя семья » Красота и стиль

Даже стройных девушек часто беспокоит животик. Почему его так сложно убрать, даже если активно заниматься спортом и избегать сладкого?

Жир на животе: причины появления и методы избавления
Фото: flickr.com by Charlotte Astrid is licensed under CC BY 2.0.

Фитнес-тренер Наталья Романова объясняет, что существует множество причин набора жира на животе, включая неправильное питание, отсутствие физических нагрузок, недосыпание и стресс. Улучшение питания, повышение активности и другие изменения в образе жизни могут помочь избавиться от жира на животе.

Неправильное питание. Когда человек потребляет больше калорий, чем расходует, это приводит к набору веса и увеличению жировых отложений. Продукты с высоким содержанием сахара и трансжиров, такие как фастфуд и выпечка, могут замедлять метаболизм и препятствовать усилиям по сбросу веса.

Отсутствие физических упражнений. Недостаток активности приводит к тому, что организм откладывает излишки калорий в виде жира, особенно на животе.

Слишком много алкоголя. Избыточное употребление алкоголя может вызвать проблемы со здоровьем и привести к накоплению висцерального жира вокруг внутренних органов, от которого сложнее избавиться, чем от подкожного.

Стресс. Гормон кортизол, который помогает организму справляться со стрессом, также влияет на метаболизм. Лишние калории откладываются на животе и других частях тела из-за стресса и переедания.

Генетика. Гены могут влиять на поведение, метаболизм и риск развития заболеваний, связанных с ожирением.

Плохой сон. Недостаток сна связан с увеличением висцерального жира. Мало сна также приводит к нездоровому пищевому поведению, например, эмоциональному перееданию.

Что же делать, чтобы обрести фигуру мечты? Улучшение питания играет ключевую роль. Здоровое, сбалансированное питание поможет сбросить вес и улучшить общее состояние здоровья. Избегайте сахара, жирной пищи и рафинированных углеводов, предпочитайте фрукты и овощи, постные белки и сложные углеводы.

Использование кремов-липолитиков может быть эффективным для борьбы с "упрямым" жиром. Эти косметические средства улучшают кровообращение и делают кожу более упругой и подтянутой.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Что нельзя делать при прохождении пограничного контроля: советы для путешественников

В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.

Туристам рассказали, чего никогда не стоит совершать в аэропорту
Сжигание с использованием селитры и сахара поможет избавиться от пня
От пня на участке избавляюсь так: засыпаю его этими порошками, выполняю один приём — легко удаляю этот кусок дерева
Как по волшебству: звуки, от которых кошки без ума
Как повысить урожайность клубники с помощью йода
Сербы получили ярлык "геноцидной нации". Не надо было Вучичу жать руку Биллу Клинтону Любовь Степушова "Создатели" Зеленского отказались ехать на мирный саммит в Швейцарию Дмитрий Плотников Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров
Певец Николай Басков заявил, что российский шоу-бизнес очистился
Как на кошачьем сказать "я тебя люблю" — фелинологи научились говорить с пушистиками
Что делать с тюльпанами после цветения
Что делать с тюльпанами после цветения
Последние материалы
Археологи обнаружили свидетельства миграции человека на острове Тимор
Жир на животе: причины появления и методы избавления
Стало известно, почему кошка опускает лапу в миску с водой
Haval H3: Новый кроссовер для российских дорог и приключений
Эффективные способы против муравьёв
Собчак позабавила необычная вакансия в команде Джозефа Байдена
АКРА как оценщик страховых компаний
Тренер Соломин рассказал о пользе "походки самурая"
Дизайнер назвала самые непрактичные материалы для отделки жилья
Никиту Кологривого не восхищает Тимоти Шаламе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников