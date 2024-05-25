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Разрушая мифы о филлерах: что важно знать перед процедурой

Мифы об инъекциях для лица, которые важно развеять

1:47
Моя семья » Красота и стиль

Филлеры на основе гиалуроновой кислоты не являются новым явлением — на самом деле, они были изобретены более 30 лет назад. Однако современные стандарты красоты и тенденции пластической хирургии сделали их более распространенными, чем когда-либо. Конечно, каждый из нас должен делать то, что позволяет чувствовать себя лучше всего и выглядеть моложе. Однако в связи со всей этой шумихой важно иметь правильное представление о том, что делают эти филлеры и кому следует дважды подумать о них.

Мифы об инъекциях для лица, которые важно развеять
Фото: flickr.com by Kashirin Nickolai is licensed under Attribution 2.0 Generic

Миф: филлер держится максимум несколько лет. Общий срок действия филлера на основе гиалуроновой кислоты составляет от шести месяцев до нескольких лет. Некоторые люди могут остаться с филлером до 12 лет после введения, что может вызвать сложности при его удалении.

Миф: вы можете легко рассосать филлер без последствий. Фермент гиалуронидаза, используемый для расщепления филлера, также может растворить естественную гиалуроновую кислоту, что может привести к появлению неровностей и сухости в течение нескольких месяцев.

Гиалуроновая кислота играет ключевую роль в здоровье кожи, помогая сохранить упругость и гладкость. Потеря гиалуроновой кислоты с возрастом может привести к сухости кожи, искусственное рассасывание филлеров может усугубить этот процесс.

Миф: все реагируют на филлеры одинаково. Некоторые люди могут испытывать значительный отек и реакцию на филлеры, особенно если введено слишком много или инъекции выполнены неправильно. Особенно осторожны следует быть тем, у кого веки опухают приятно, даже без инъекций филлеров.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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