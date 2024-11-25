Прыщи на лице не извести чехардой со средствами по уходу: о чем стоит задуматься девушкам при акне

1:37 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если вы старательно боретесь с прыщами, но ваша кожа все равно далека от идеала, возможно, вы неправильно ухаживаете за ней. Дерматологи выделяют несколько привычек, которые только усугубляют проблемы с акне, угрями и расширенными порами.

Фото: flickr.com by Alex, CC BY 2.0

Частая смена средства для проблемной кожи может привести к ее сухости и раздражению, что только ухудшит ситуацию. Профессиональные средства обычно требуют времени для достижения заметных результатов, поэтому важно набраться терпения и дать продукту время действовать. Нанесение средства точечно на прыщи также неэффективно, лучше использовать его равномерно по всему лицу.

Подсушивание кожи может вызвать еще больше проблем, так как сухая кожа часто раздражена и может стать источником новых высыпаний. Используйте увлажняющие средства и избегайте агрессивных компонентов, таких как спирт. Выбирайте косметику и средства по уходу, не забывая об отметке "не закупоривает поры".

Неразборчивый выбор косметических средств может привести к появлению аллергических реакций и ухудшению состояния кожи. Отслеживайте реакцию кожи на новые продукты и при необходимости прекращайте их использование. Выдавливание прыщей также может усугубить проблему, вызвав воспаление и даже образование рубцов.

Наконец, обратите внимание на свой рацион. Пересмотрите свой образ жизни и питание, исключите из рациона токсичные продукты и при необходимости пройдите курс очищения организма.

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