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Плазмолифтинг: путь к молодости и красоте

Плазмолифтинг - процедура, о которой вы хотите узнать, и которая может быть полезна

1:45
Моя семья » Красота и стиль

Желание выглядеть моложе всегда актуально, и современная косметология предлагает различные методики для достижения этой цели. Одной из наиболее эффективных считается процедура плазмолифтинга, о которой рассказала врач-косметолог Надежда Пак. Плазмолифтинг представляет собой инъекцию плазмы, обогащенной тромбоцитами, полученной из крови пациента. Эта процедура способствует улучшению качества кожи, уменьшению воспалений и пигментации, а также оздоровлению структуры и качества волос, помогая предотвратить их выпадение.

Плазмолифтинг - процедура, о которой вы хотите узнать, и которая может быть полезна
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Процедура проводится после предварительного анализа крови, чтобы исключить воспаление и определить уровень тромбоцитов. Затем кровь обрабатывается с использованием центрифуги для получения плазмы, которая затем вводится в кожу пациента. После процедуры могут возникнуть небольшие синяки и отеки, которые быстро исчезнут.

Плазмолифтинг применяется для решения различных проблем кожи, таких как мимические морщины, пигментация, растяжки, шрамы, рубцы, возрастные изменения, акне и выпадение волос. Обычно назначается курс из 5 процедур с интервалом 7-10 дней, а для поддержания эффекта рекомендуется повторять процедуру раз в 6-12 месяцев.

Плазмолифтинг способствует повышению эластичности кожи, освежает ее внешний вид, уменьшает последствия акне и рубцы, а также активирует процессы регенерации и заживления кожи. Важно обращать внимание на безопасность процедуры, в том числе на качество используемых пробирок и реагентов.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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